Alfred feier over det meste

Saken oppdateres.

I sentrum er Trondheim bydrift allerede i gang med årets spyling og vårfeiing. I alt skal nesten 900 kilometer med veier, gang- og sykkelstier gjøres vårklare.

- Gatefeinga er nok hakket morsommere enn snøbrøyting fordi folk vi møter virker mer fornøyd nå på våren. Vi er et sikkert vårtegn i byen, sier feiebilsjåfør Alfred Kristiansen.

Truser i tanken

Kjøretøyet hans denne onsdagen er den minste feiebilen Trondheim bydrift har. Men den fungerer utmerket når Gamle bybro skal ha seg en vårrengjøring.

- Denne bilen rommer cirka to tonn med sand, skit, søppel og løv før den må tømmes.

- Hva er det rareste du har feid over?

- Nei det tør jeg ikke si...hehe. Det er både penger, mobiltelefoner og slikt folk mister på byen. Noen forlatte truser har også havnet i tanken, flirer Kristiansen.

20 000 tonn strøsand

Det er ikke småtterier som skal renskes opp etter en lang vinter. Over 20 000 tonn strøsand skal opp fra kommunale gater og veier i Trondheim.

- Gangveier og sykkelstier prioriteres nå i starten for å gjøre de attraktive og trafikksikre. Den store offensiven setter vi inn etter påske, sier feieansvarlig i Trondheim bydrift, Kjetil Haarberg.

Tolv tonn på brannstasjonen

Oppfeid sand, grus og skitt blir behandlet som spesialavfall og levert til et mottak i Trondheim.

- I tillegg til gater og veier rengjør vi også mange av områdene til Trondheim Eiendom. Rundt skoler, institusjoner og andre bygg. Ved den nye brannstasjonen på Sluppen feide vi nylig opp nesten tolv tonn med strøsand, forteller Haarberg.

Når kommer de til deg?

Under finner du Trondheim parkerings oversikt over hvor og når rengjøringsarbeiderne kommer til de bynære boligsonene. For veier og områder som ikke står nevnt i listen under er ikke tidspunkt for vårrengjøringen fastsatt.