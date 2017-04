Sykkeltyv pågrepet med narkotika

Saken oppdateres.

Politiet ble i går kveld oppringt av en beboer på Heimdal.

- Innringer sier at det foregår et innbrudd her nå, sier operasjonsleder Bernt Tiller.

Ved hjelp av beskrivelsen politiet fikk fra innringer, gjør de pågripelse av en mann som sykler vekk fra området.

- Det er en mann i 40-årene, og han var også i besittelse av små mengder narkotika, sier operasjonsleder Bernt Tiller hos politiet i Trøndelag.

Sykkeltyven vil bli avhørt utpå dagen.