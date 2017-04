Brann i bolighus på Byåsen

Saken oppdateres.

Brannvesenet jobber nå på spreng for å få kontroll på en boligbrann på nedre Byåsen i Trondheim. Meldingen om brannen kom ved 15.30-tiden.

Ifølge operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Bernt Tiller, er tre personer registrert på adressen.

- Vi har evakuert to beboere ut fra huset, men vi kan ikke gjøre rede for en tredje person, sier Thor Inge Aas, innsatsleder hos politiet.

Røykdykkere

Brannvesenet har rykket ut med ni enheter som nå jobber på spreng for å få kontroll på brannen.

- Dette er en enebolig på tre etasjer. Første etasje er klarert, og vi jobber nå med å få kontroll i andre og tredje etasje, sier Stein Henrik Tuff, brannmester ved 110- sentralen.

- Vi har røykdykkerlag inne i både andre og tredje etasje, sier Tuff.

Ved 16.40-tiden opplyser brannvesenet at de fortsatt ikke har kontroll på brannen.

- Problemet var at brannen hadde fått godt tak før vi kom frem. Vi er nå i ferd med å ta hull på taket, slik at vi skal få sluppet ut røyk, sier brannmester Fred Mælen.

Han sier at det er flere hus i nærheten, men at det ikke er noen umiddelbar fare for at brannen skal spre seg.

Mange vitner

Det var vitner som meldte fra om brannen.

- Det er mange som har sett røyken. Vi har sikkert fått 10-15 telefoner, sier Tuff.

Han kan foreløpig ikke si noe om det er fare for spredning.

Riksvei 706 ved Cecilienborg er midlertidig stengt som følge av brannen, melder Statens vegvesen.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter