Folk klager på illeluktende damp

Søndag kveld kjørte Krister Hansen på Ranheimsveien like nedenfor papirfabrikken. Da han kom til brua over Vikelva stoppet han for å ta bilder.

- Et par hundre meter før Vikelva kjente vi en stank som kunne minne om noe surt og brent. Deretter så vi den tykke dampen. Det er jo veldig synd i et ellers attraktivt område. Det forsurer luften der. Jeg tenker at det må være utslipp fra fabrikken som ikke er så heldig, skriver Hansen i en e-post til Adresseavisen.

Ren vanndamp som lukter

Fungerende produksjonssjef ved Ranheim paper & board, Per Konrad Hansen, forklarer dampen og lukta slik.

- Dette er avtrekksdamp som kommer fra en av papirmaskinene ved fabrikken. Dampen slippes ut like over Vikelva og vises veldig godt når det er fuktig vær og vindtrekk fra sør. I godvær vises den ikke. Dette er ren vanndamp som ikke forurenser noe, men som kan lukte litt, sier Hansen.

Han bekrefter at fabrikken har mottatt mange klager fra naboer i området, men lover samtidig at det skal skje en omlegging i løpet av våren.

- Vi skal bygge om anlegget slik at vi kan gjenvinne energien fra dampen. Restdampen skal da føres over takene på fabrikken, noe som vil føre til mindre synlig damp ved elva og mindre lukt, forklarer Hansen.

Mange bekymringsmeldinger

Miljøenheten i Trondheim kommune har også fått mange bekymringsmeldinger fra beboere på Ranheim.

- Senest i forrige uke fikk vi inn en vannprøve fra en privatperson som hadde mistanke om utslipp i Vikelva. Denne er nå til analyse. I fjor hadde vi to stygge vannmålinger som viste kloakkutslipp i elva. Vi har mistanke om at disse skyldes dårlige kloakkledninger under fabrikkområdet, sier naturforvalter Terje Nøst i Trondheim kommune.

Kommunen har de siste årene brukt store ressurser på å gjøre Vikelva til en ren og fiskevennlig elv. Derfor er de glade for at folk melder fra om de ser noe mistenkelig.

- Vi gjør målinger hver måned og de viser at vannkvaliteten er god og at fisken trives. Men det skal svært lite til å for å ødelegge dette, så vi må være på vakt hele tiden, sier Nøst.

