Frigir navn på omkommet kvinne

Saken oppdateres.

Det var like etter klokken 15.30 tirsdag 11. april at politi og brannvesen ble varslet om at et hus sto i brann i Thaulowbakken på nedre Byåsen i Trondheim. Store ressurser ble satt inn i kampen mot flammene og naboer hjalp til med å få et eldre ektepar ut av huset. Etter flere timers jobbing på stedet måtte mannskapene konkludere med at en kvinne hadde omkommet.

Ifølge Geir Langås ved kriminalvakta i Trøndelag politidistrikt var det Wenche Elisabeth Aurheim som døde som følge av brannen. 50-åringens pårørende er varslet om at navnet frigis.

Kullosforgiftning

Kriminalteknikere var en kort tur innom huset dagen etter brannen for å gjøre innledende undersøkelser. Disse er ikke ferdige og Langås opplyser at de vil fortsette over påske. Huset er avstengt.

- Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, men den startet sannsynligvis i andre etasje, sier han.

En foreløpig obduksjonsrapport er klar. Den viser at kvinnen 50 år gamle kvinnen omkom som følge av kullosforgiftning .

Naboen Hans Peter Wenngren fikk hjulpet ut to eldre personer, men var sjanseløs på å ta seg opp i andre etasje.

- Jeg visste at andre etasje sto i full fyr og skjønte at det ikke var forsvarlig at noen av oss gikk opp. Brannen utviklet seg svært raskt, sa han.

Sterk varmeutvikling

Trøndelag brann- og redningstjeneste rykket ut til trevillaen med ni enheter. Da var allerede huset overtent og det var sterk varmeutvikling. Røykdykkere tok seg inn etter slukkingsarbeidet hadde begynt.

- Brannmannskaper begynte søket i denne etasjen så fort det var mulig å ta seg inn. Dessverre ble vedkommende funnet omkommet og pårørende ble varslet, fortalte krimvaktleder Johan Aae tidligere i uken.