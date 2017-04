Ni bilførere kjørte for fort i Byåsveien mandag

Saken oppdateres.

Folk hadde det trolig travelt med å komme seg opp i Bymarka i dag for å nyte siste rest av det fine påskeværet. Det gikk i alle fall ganske fort oppover Byåsveien i Trondheim for enkelte bilister, ifølge politiet.

Hyppige kontroller

- Det er ikke akkurat noen overraskelse for politiet at det kjøres fort oppover der. Hver gang vi har laserkontroll i Byåsveien, noe vi ofte har, skjer det fartsovertredelser. Og selv om det er godt skiltet med 50-sone blir resultatet ofte nedslående, sier operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Innbyr til høy fart

Han tror årsaken til at det stadig kjøres for fort i Byåsveien er at veien har midtdeler, er bred og oversiktlig.

- Grunnen til at det er 50-sone her er jo at det er skolevei for mange. Dessuten har veien en rekke fotgjengerfelt og ligger i et tettbygd strøk, sier Kimo.

