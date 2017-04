27-åring dømt for overgrep mot barn

Saken oppdateres.

Dommen i Sør-Trøndelag tingrett er i tråd med aktors påstand, melder NRK .

Mannen har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Flere typer krenkende atferd

27-åringen fra Trondheim dømmes blant annet for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år. Han har også produsert, vært i besittelse av og delt bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Mannen har oppbevart 4600 bilder og ni timer med film som viser overgrep mot barn eller som seksualiserer barn. Han har forsøkt å forlede flere barn til å vise seksuelt krenkende atferd via sosiale medier. Han har også krenket barn i ord. I dommen beskrives seksuelt krenkende meldinger sendt mindreårige over nett. Han er også dømt for medvirkning til seksuelt misbruk av barn.

Del av et pedofilt nettverk

Saken settes i sammenheng med den større Dark Room-operasjonen mot seksuelle overgrep, som politiet i Bergen innledet i 2015. Han ble siktet i den omfattende overgrepsbildesaken som etterforskes av Trøndelag politidistrikt, hvor de har avdekket omfattende deling av grovt overgrepsmateriale på nett, og fysiske overgrep mot barn.

27-åringen er også tidligere dømt for overgrep mot barn, skriver NTB.

