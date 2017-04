Bli kvitt hageavfallet nå

Saken oppdateres.

Snøen har smeltet og fjorårsløvet kommet tilsyne. Dersom du ikke har rukket å rake, har du ennå et par uker på deg dersom du vil bli kvitt hageavfallet på en enkel måte.

Legg hageavfallet i spesialsekker

Løv, kvist og gress vil bli hentet hjemme hos deg gjennom hageavfallsaksjonen. I uke 19 samler Trondheim Renholdsverk hageavfall som er lagt i egne avfallssekker. Disse sekkene får du kjøpt på bensinstasjoner i byen.

Sett sekkene ved veikanten senest søndag 7. mai og de vil bli plukket opp av renholdsarbeiderne.

Det er kun sekker som er beregnet for aksjonen som blir tatt med, informerer Trondheim Renholdsverk på sine nettsider. Sekkene skal kun inneholde nedbrytbart plantemateriale, ikke steiner, sand, grus, gateoppsop og lignende.

LES OGSÅ: Slik kaster du på ny gjenvinningsstasjon

Levér gratis

For øvrig åpnet hageavfallsmottaket på Heggstadmoen 1. april. Her er det gratis å levere hageavfall fra husholdninger helt frem til 31. oktober. Merk at det ikke er lov å levere frukt og matavfall her. Dette skal kastes i restavfallsdunken.

På Hagefallsmottaket kvernes alt det som kommer inn. Plantematerialet komposteres til jord.

Dersom du har rester fra svartelistede planter som lirekne, tromsøpalme, hagelupin, kjempespringfrø og legepestrot, skal dette behandles som restavfall, slik at ikke plantene spres ytterligere i naturen.

LES OGSÅ: Disse plantene er svartelistet i Trondheim