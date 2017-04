- Ikke gi etter for bilkaprerne

Saken oppdateres.

Han og kjæresten, Silje Sandøy (29), mener det er feil å sette opp terrorsikring på Nordre og i andre gater i sentrum.

- Det er helt umulig å garantere seg mot at noen mennesker kaprer en bil og kjører inn i folkemengder, sier Høyer-Hansen.

Han mener at de som driver med sånt, alltid vil finne en måte.

Innskrenker alles frihet

- Ved å sette opp sperringer innskrenker man alles frihet. Derfor reagerer jeg når terrorister får det som de vil, sier han.

Hans vurdering er at fysiske sperrer vil være å gi etter for redsel og frykt.

- Jeg tror heller ikke at terror vil ramme oss. Det vil ikke skje noe i Trondheim, sier han og får støtte hos Silje Sandøy:

- Vi må i alle fall ikke gå rundt og forvente at noe vil kunne skje. Folk som gjør slikt er antakelig enslige ulver og jeg håper at det ikke er et radikalisert miljø i Trondheim. Vi må stole på at politi har oversikt over dette, sier Høyer-Hansen.

Enslige ulver

Hva kan bidra til å motvirke slike handlinger?

- Hadde det vært et enkelt svar på det ... Dette er superkomplekst, men det hjelper i allefall ikke å slippe flere bomber i Syria. Og det hjelper heller ikke å sette opp sperrer i Midtbyen.

De mener begge at hjemlig medias fokus på hendelser nær oss både bidrar til følelsesmessig utflating og et skjevt blikk på hvor og hvem terror rammer.

- Det er skremmende at man blir mer og mer likegyldig til slike hendelser, sier Høyer-Hansen.

- Dessuten oppleves det feil at for eksempel stockholms-terroren får mer oppmerksomhet enn bomben som drepte og skadet mange fler i Egypt bare et par dager etterpå, sier Sandøy.