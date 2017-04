De river i 200 000 kroner til statue av Otto Nielsen på Bakklandet

Saken oppdateres.

I flere år har ildsjelene kjempet for å få opp et minnesmerke over trondheimsvisekunstneren Otto Nielsen (1909 - 1982) på Bakklandet i Trondheim.

Nå er drømmen nærmere å bli virkelighet enn noen sinne.

- Vi har prøvd i over tre år å få realisert dette. Nå har vi nådd målet, mener Trude Sandnes som leder kunstutvalget som jobber for Nielsen-statuen.

Musikk og motstandsarbeid

- Hvorfor Otto Nielsen?

- Otto Nielsen er et bysbarn som betyr utrolig mye for mange. Og det er ikke bare musikken, han var også motstandsmann og satt fengslet på Grini, sier Trude Sandnes.

Otto Nielsen var også født i Nonnegata, ikke så langt unna Bakklandet.

Siden har utvalget jobbet for å samle inn penger til minnesmerket. Jobben har ikke bare vært lett men nå har utvalget samlet sammen 500 000 kroner. Trondheim kommune bidrar også med 500 000 kroner.

Nå har Bakklandet og Møllenberg nærmiljøstiftelse bidratt med 200 000 kroner til statuen. Pengene som stiftelsen forvalter kommer fra salget av Bakke bydelshus, og de deler ut penger til tiltak som skal skape trivsel i nærmiljøet.

- Vi har bestemt oss for å gi pengene til fundamenteringen, sier leder for stiftelsen, Sverre H. Utseth.

Kunstnerne Kjell Erik Killi Olsen og Håkon Gullvåg har også laget hvert sitt trykk, der pengene fra salget går til aksjonen.

Tre forslag

Et av de opprinnelige forslagene var at statuen av Nielsen kunne settes opp ved Nidelva, slik at statuen kunne spytte i elva , som i hans mest berømte sang om Trondheim, Litjvisa mi, der Nilsen skriver om Nidelven: «ei utmerket elv te å spøtt i.» Dette sa imidlertid Byantikvaren nei til. Deretter ble Bakklandstorget valgt som sted for statuen.

Tre kunstnere jobber nå med sine utkast til statuen. I løpet av sommeren skal et av forslagene velges ut. Statuen kan stå på Bakklandstorget neste år.

- Vi vil stille ut de tre forslagene på butikken Bakklandet ramme og kunst, sier Utseth og Sandnes.

