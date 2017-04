Vil gi 560 nye millioner til superbuss i Trondheim

Saken oppdateres.

Fredag vedtok Arbeiderpartiet en uttalelse som kan gi superbussen i Trondheim et superløft, dersom Arbeiderpartiet kommer til makta til høsten:

I dag bidrar staten med 50 prosent av pengene til superbuss. Denne andelen skal opp til 70 prosent, hvis Ap får det som de vil. I dag er rammen på ca. 2,8 milliarder kroner, og staten skal altså bidra med 1,4 milliarder av dette frem til 2025. Økes andelen til 70 prosent, betyr det 560 millioner kroner ekstra.

- Dette blir helt avgjørende for å sikre gode kollektivløsninger i Trondheim, sier Karianne Tung, delegasjonsleder fra Sør-Trøndelag – og samferdselspolitiker på Stortinget.

- Hvor sikker kan du være på at disse pengene er i boks dersom dere kommer til makt?

- Hundre prosent sikker, slår hun fast.

Sjekk minivalgomaten: Er du enig med Ap-Trond?

Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap) er – ikke uventet – meget fornøyd:

- Presset på bompengene går ned når staten bidrar med mer. Dette er veldig viktig for oss, sier Ottervik.

- Men betyr dette at dere vil totalt sett bruke mer på superbuss, eller bare at det blir billigere for dere når staten tar en større andel av regningen?

- Vi må øke rammen, det er klart. Men vi kan ikke forskuttere noen ting. Hadde dette vært noe som var klart allerede nå, hadde vi ikke behøvd å spinke og spare slik vi gjør nå, sier Ottervik.

Vedtok uttalelse

Uttalelsen, som inngår i den såkalte "By og land - hand i hand"-innsillinga fra Ap, lyder slik:

«Arbeiderpartiet mener at staten skal bidra med inntil 70 prosent av investeringskostnadene i store kollektivutbygginger i storbyområdene, og ta et særlig ansvar for utbygging og drift av bybaner og busslinjer med egne traseer, som er avgjørende for gode transportløsninger i storbyene.»

Les også: De som ikke vil donere, må reservere seg