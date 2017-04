Ingen straffes etter dødsulykken på E6

Saken oppdateres.

Dødsulykken på E6 s kjedde 11. august i fjor nær 100 meter etter gangbrua mellom Angelltrøa og Teglverket .

Denne kvelden kom to amerikanske sportsbiler kjørende sørover på omkjøringsveien. Rett før ulykken skiftet 57-åringen fil, og kjørte forbi den andre bilen, går det frem av ulykkesanalyserapporten som Vegvesenets ulykkesanalysegruppe (UAG) utarbeidet etter dødsulykken.

Bilene berørte hverandre

Under forbikjøringen kom de to bilene i kontakt med hverandre, og som følge av dette mistet begge førerne kontrollen.

Begge bilene kom i rotasjon. 57-åringen kjørte deretter av veien og inn i støyskjermen som er plassert langs E6. Bilen traff støyskjermen med venstre del av fronten og ble deretter kastet rundt slik at bakenden traff en av stålsøylene i støyskjermen. Bilen fikk da en ny rotasjon og traff den andre bilen. 57-åringen døde av skadene etter ulykken, går det videre frem av rapporten.

Den andre sportsbilen snurret også rundt flere ganger på E6, før den stanset mot midtdeleren. Det satt to personer i denne bilen. Begge var fysisk uskadde etter ulykken, skriver UAG.

Førerkort beslaglagt

Den kvinnelige føreren av sportsbilen fikk førerkortet midlertidig beslaglagt etter dødsulykken, og fikk derfor status som siktet.

- Hun fikk førerkortet tilbake etter kort tid, men siktelsen for uaktsom kjøring ble opprettholdt i etterforskningsfasen, sier statsadvokat Jarle Wikdahl ved Trøndelag statsadvokatembeter.

Han fikk nylig saken oversendt fra politiet i Trøndelag, med forslag om henleggelse. Rett før påske henla statsadvokaten saken etter bevisets stilling.

- Det foreligger ikke bevis for at føreren har opptrådt på en slik måte at det er grunn til å ta ut tiltale, forklarer Wikdahl.

