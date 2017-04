Se denne unike reklamefilmen for Norge

Saken oppdateres.

- Vi er to fotografer som la ut på en reise i Norge i vinter, på jakt etter det ikoniske, sier den trondheimsbaserte fotografen Sven-Erik Knoff.

- Skal markedsføre Norge

Sammen med fotografkollega og filmskaper Grim Berge har Knoff laget filmen Iconic Norway som ble lansert fredag. Filmen skal brukes av Visit Norway til markedsføring av Norge som reisemål. Siden den gang har filmen hatt over 200 000 visninger.

- Vi vil bruke filmen for å markedsføre Norge for å få folk til å komme hit utenfor høysesong. Vi har ikke så mye materiell for å markedsføre norske fjorder og kyst på vinterstid fra før, sier Hans Petter Aalmo som er ansvarlig for visitnorway.com.

Du kan se filmen øverst i denne artikkelen!

Adresseavisen har tidligere omtalt prosjektet, i forbindelse med at duoen gjorde opptak til filmen i Trondheim .

I tillegg til Trondheim har duoen blant annet besøkt vært i Olso, Kristiansand, Preikestolen og Lofoten for å gjøre opptak.

- Hva er det spesielle med denne videoen?

- Det er magien. Du føler du er på en reise og du får lyst til å være der. Jeg har hørt folk si de blir rørt og stolt av å være norsk av å se filmen. Vi bor i et vakkert land, sier Knoff.

Knoff trekker også frem musikken, som er komponert av trønderske Thomas Bergersen, som helt vesentlig i videoen.

- Storslått og episk

Visit Norway la ut videoen på sin Facebook-side fredag, og de er godt fornøyde med resultatet.

- Jeg synes filmen er storslått og episk. Vi har fått mange positive reaksjoner, og mye deling og spredning på sosiale medier, sier Hans Petter Aalmo.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter