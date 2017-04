- Dette finner vi her hver eneste vår

Saken oppdateres.

Nederst i Presthusvegen på Ranheim jobber gartnerne Odd Skjerve og Harry Beitland med vårpuss i veikanten. Inne i krattet som de nettopp har klippet ned, fant de store mengder med tomme vodkaflasker fra Polen.

- Det er 38 stykker så langt. Det er nesten en flaske hver lørdagskveld det, flirer Odd.

LES OGSÅ: Her tråkkes det ikke i salaten

Han har vært med på vårpussen på samme sted de siste tyve årene. De siste årene er store flaskefunn akkurat her blitt en vane.

- Det har vært slik her de siste fem årene. Det har bare blitt flere og flere flasker.

LES OGSÅ: Polakk pågrepet med 54 kasser vodka

- Hvem kaster flaskene her, tror du?

- Det kan jo være trailersjåførene som stopper her om natten som står bak. Dette er en vanlig stoppeplass for vogntog som skal til papirfabrikken på Ranheim. Enkelte ganger overnatter de her og da må de vel ha noe å gjøre. Om de venter ei hel helg er de vel kjørbare på mandagsmorgenen, foreslår Odd.

- Det er jo en del skvetter igjen. Frister det å smake?

- Nei nei, det gjør det ikke, flirer Harry.

- Jeg er avholdsmann jeg, så det blir ikke aktuelt, fastslår Odd.

De to samler sammen flaskene og fortsetter med dagens gartneroppdrag. Flaskene skal de levere til gjenvinning.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter