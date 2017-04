Møteulykke i Leirfossveien

Saken oppdateres.

To biler har kollidert i Leirfossveien i Trondheim. Nødetatene rykket ut til møteulykken, som har skjedd nedenfor demningen.

Tre personer skadd

Det er en personbil og en varebil som har kollidert.

- Tre personer er involvert. En er kjørt til akuttmottaket ved St. Olavs Hospital, og to er sendt til legevakt etter ulykken. Det er snakk om moderate til alvorlige skader, og vi avventer nå nærmere tilbakemelding om det, sier innsatsleder Anne Birgitte Arras ved Trøndelag politidistrikt.

- Sykehuset opplyser nå at det ikke er kritiske skader, sier operasjonsleder Bjørn Handegard litt senere.

Politiet: - Kom over i feil kjørebane

Veien ble sperret etter ulykken.

- Vi gjør nå undersøkelser på stedet, og sperrer veien for å få arbeidsrom, sier Arras.

Krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe er sendt til stedet.

Politiet mener at personbilen har kommet over i feil kjørebane, og at den andre bilen prøvde å komme seg unna, men ble stoppet av en mur ved siden av veien, opplyser Handegard.

- Det blir opprettet sak på ulykken og de involverte blir avhørt etter hvert, sier han.