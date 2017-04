Rådmannen får hard kritikk fra bystyret

Saken oppdateres.

Han burde også diskutert offentliggjøringen den grundigere med politiet, ifølge Bystyret i Trondheim.

LES OGSÅ: Derfor gikk det galt da kommunen skulle håndtere krenkelsessaken

De mener det er bekymringsfullt at rutinen for håndtering av krenkelser mot barn er upresis, og ber rådmannen oppdatere denne slik at denne blir mer presis, heter det i onsdagens bystyrevedtak.

- Uheldig

De peker også på at det er «uheldig» at de som sto nærmest krisen ikke deltok i krisestaben og ber rådmann Morten Wolden sørge for at det blir ivaretatt i fremtiden.

LES OGSÅ: Fylkesmannen ber om skolerapporter

Han får også pålegg om å sørge for at samarbeidet mellom skolene og barne- og familietjenesten fungerer bedre.

En rekke punkter

- Revisjonen peker på en rekke punkter hvor rutiner enten har sviktet eller vist seg ikke å være gode nok. Og det er viktig å ha i bakhodet at disse rutinene er sikringen vi har for å ivareta barna vi som skoleeiere har ansvaret for når en krisesituasjon oppstår. Da kan vi ikke akseptere svikt eller slurv, sa saksordfører Ellen Reitan (Ap), i sitt saksinnlegg.

LES OGSÅ: Rektor lover bedring

Hun peker videre på at det er særlig viktig for kontrollkomiteen å tydeliggjøre og å avdekke svikten i samarbeidet mellom barne- og familietjenesten - og skolen. Reitan sier det er bra at det nå er satt ned ei arbeidsgruppe som gjennomgår rutiner.

Kritisk til håndteringen

Sps Marte Løvik stiller seg spørrende til hvorfor det ikke ble opprettet krisestab. Rådmannen har vist til at det isteden ble opprettet en «prosjektorganisasjon», der det ble hentet inn kommunikasjonsrådgiving og andre ressurser ut fra hva som ble funnet nødvendig. Hun er ikke fornøyd med svaret fra rådmannen.

- Det viktigste er at samarbeidet mellom skole og andre etater i slike saker ikke fungerer godt nok, sier Løvik.

- Viktig å lære

Kriseledelsen er også noe av det saksordfører Reitan er kritisk til. Til Adresseavisen sier Reitan at hun har tillit til at rådmannen tar tak i kritikken fra bystyret og problemene kommunerevisjonen påpeker.

LES OGSÅ: Skolen fulgte ikke opp varsler fra foreldre

- Likevel er det aller viktigste at vi lærer av denne saken, slik at dersom noe lignende skulle skje igjen så står vi bedre forberedt, og slipper å gjøre de samme feilene på nytt. Derfor er jeg glad for at rådmannen har forsikret at alle skoler nå har et felles rammeverk, både skriftlig og digitalt, og at disse til enhver tid skal være oppdaterte, sier Reitan.

Slo full alarm

Saken det er snakk om ble kjent for kommunen 7. mars 2016 da en forelder henvendte seg til en skole for å fortelle om at et barn var utsatt for seksuelle krenkelser fra medelever. Barnevernet og politiet ble raskt koblet inn. Etterforskningen viste at det var flere barn involvert, men ingen voksne.

Bystyret behandler nå saken fordi kontrollkomiteen 8. august i fjor bestilte en forvaltningsrevisjon for å undersøke om kommunens rutiner var gode nok. Ifølge vedtaket fra bystyret får rådmannen nå frist på seg til 1. juli for å rapportere tilbake til formannskapet hvordan rapporten er fulgt opp.

Roste rådmannen, vedtok kritikk

Leder for kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske (H) var den siste som tok ordet før et enstemmig bystyre fattet vedtak i saken.

- Jeg har lyst til å gi ros til rådmannen. For som øverste toppleder å utvise lederskap og ta saken på alvo. Han så at det umiddelbart måtte iverksettes tiltak, og gjorde det, sier Brøske.

Han viser til at det i ettertid er blitt klart at det er rom for forbedringer.

- Vi i kontrollkomiteen peker ikke på feil for feilenes skyld. Det handler om å bli bedre. Og jeg synes rådmannen har vist ydmykhet og forståelse. Jeg vil gi all mulig honnør og anerkjennelse til ham for det, sier Brøske.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagramog Twitter .