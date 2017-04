Advokat dømt for promillekjøring

Saken oppdateres.

Advokaten møtte onsdag som siktet i Sør-Trøndelag tingrett, etter at han hadde kjørt bil med en promille på 0,33. Saken ble avgjort ved en tilståelsesdom.

Kjøringen skjedde i Trondheim en februarmorgen i år, da mannen ble stoppet av politiet. En blåseprøve viste at mannen hadde en promille på 0,33.

Mannen er også tidligere bøtelagt for promillekjøring. Dette skjedde i 2013. Promillen hans ble da målt til 0,14, og mannen fikk en bot på 6000 kroner.

Retten påpeker i dommen at ruspåvirket kjøring i seg selv er alvorlig, fordi bilføreren utsetter seg selv og andre for en uakseptabel risiko. I dokumentene står det videre at retten ikke har informasjon om at det var noen faremomenter ved advokatens kjøring, unntatt promillen.

Mannen blir dømt til betinget fengsel i 18 dager og må betale en bot på 130 000 kroner.

Dessuten blir han fratatt førerkortet i femten måneder. For å få det tilbake, må han avlegge ny førerprøve.

