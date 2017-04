- Fengselsgeiter er god terapi

Saken oppdateres.

- Jeg synes dette er veldig koselig, sier «Kjell».

Han har nettopp gått ut av traktoren og går bort til en flokk geiter og geitekillinger som fremover skal bo utenfor muren på Trondheim fengsel.

«Kjell» soner en dom ved fengselet, og er en av to innsatte som nå skal ha ansvar for de totalt åtte geitene og geitekillingene. Dyrene har i en ukes tid vært å se innenfor gjerdet som omkranser fengselsmurene.

- En avkobling

- Geitene er skaffet for å holde vegetasjonen på utsiden av muren nede, men samtidig er det meningen at de innsatte skal engasjere seg i dyrene, sier Jens Andersskog. Han er driftssjef ved Trondheim fengsel.

- Dyr har god virkning på de innsatte, det er det også forsket på i kriminalomsorgen. Dyr reflekterer ikke over hva de innsatte er her for. Det er blanke ark og god terapi, sier Andersskog, hvorpå «Kjell» legger til:

- Ja, det er absolutt god terapi. Å holde på med geitene blir en avkobling fra den vanlige hverdagen i fengslet. Det er godt å være ute, og det gir mening for oss innsatte å ha noe å sysselsette seg med, sier han.

- Vi spøker med at det er vaktgeiter som nå har kommet til fengselet, ler Andersskog.

Det er imidlertid ikke første gang det er dyr i Trondheim fengsel. Da Nokas-raner Kjell Alrich Schumann sonet ved forvaringsavdelingen fikk han besøk av hester i luftegården.

Bak muren til høsten

Geiteholdet er et forsøksprosjekt og samtidig et samarbeid med Voll gård. De har plukket ut geitene og skal innom på tilsyn.

- Nå blir geitene gående utenfor fengselet frem til høsten. Da tar vi dem inn bak murene, sier Andersskog, og viser Adresseavisen boden som geitene har som tilholdssted.

Boden er bygget av innsatte ved byggfagavdelingen i fengselet og montert på en vogn, slik at den kan flyttes.

Geitene har fem mål utenfor fengslet å boltre seg på. Tidligere har det vært brukt traktor for å slå gresset. Nå er det dyrene som har denne oppgaven.

Planlegger dam med fisk

- Geitene er derfor miljøvennlige i tillegg til at de er en form for terapi for de innsatte. Jeg tror også dette skaper litt positiv energi i nabolaget, sier Andersskog, som også har andre planer for uteområdet.

- Det er mye folk som bor her - så hvorfor ikke forskjønne området, sier driftssjefen og viser en liten dam som ligger like bak boden til geitene. Denne håper han å gjøre fire ganger større i løpet av sommeren.

- Det blir snakk om å grave, legge duk, stein og ha karpefisk i dammen. Vi tenkte å lage et vannspeil og kanskje en foss, sier Andersskog.

Han opplyser at kommunen har godkjent at det skal bygges.

- Jeg har kommet med skisser og tanker, men det er folk innenfor murene som jobber med hvordan vi skal lage dette - innsatte som ønsker å bli anleggsgartnere.

- Det er jo en skole innenfor murene her, og vi prøver å få fylt ryggsekken til de innsatte med noe positivt, slik at de får jobb når de kommer ut i samfunnet, sier driftssjefen.

