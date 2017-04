Skattelegging av barnetrygd splittet KrF

Saken oppdateres.

Vedtaket på landsmøtet i Trondheim fredag ble fattet med 90 mot 82 stemmer.

- Jeg er veldig fornøyd for vedtaket. Barnetrygd er svært viktige ordning i vår familiepolitikk. Særlig er den viktig for familier med lavere og midlere inntekter. Jeg er opptatt av å sikre den som allmenn ordning som gjelder alle familier, og som ikke er behovsprøvd og derved avhengig av mye byråkrati, sier sentralstyremedlem og førstekandidat på partiets stortingsliste i Sør-Trøndelag, Geirmund Lykke.

- Bør ikke gå til egenkapital

Førstekandidat i Nord-Trøndelag, Åste Marie Lande Lindau, er i likhet med Lykke svært fornøyd med vedtaket. I likhet med sin partikollega var en av dem som holdt innlegg i saken. Der snakket hun om skattesystemet i Norge som er med på å utjevne forskjeller ved at de som tjener minst betaler minst skatt, og at de som tjener mye betaler mer.

- Jeg skal gi dere et eksempel. Barnetrygd blir utbetalt hver måned i 18 år. Hvis jeg sparer barnetrygden til min sønn i 18 år så har han over 314 000 når han er 18 år. Dette uten renter og avkastning. Det gjør at han har egenkapital til bolig eller gratis studier. Dette lager skille i Norge, dette er det som gjør at jeg er tilhenger av skatt på barnetrygd, sa Lindau fra talerstolen.

Hun mener det er en fordeling som gjør seg selv, uten å øke byråkratiet.

Styrker lavinntektsfamiliene

Geirmund Lykke understreker at det er viktig å lytte til innvendingene som har kommet mot barnetrygda, og være villig til å justere den for å imøtekomme kritikken.

- Vedtaket innebærer en betydelig økning av barnetrygda, men at den samtidig beskattes. Det vil bety en viktig økning av inntektene til lavinntektsfamiliene, uten at de med høye inntekter får økt kjøpekraft, sier han.

Lindau er enig:

- Barnetrygden og skatt handler om fordeling til de som har minst. Dette bør være viktig for KrF, dette er i alle fall viktig for meg og Nord Trøndelag.

Stemte ned stortingsgruppa

Saken var et av de store stridstemaene under debatten fredag, med mange flammende innlegg både for og imot.

– Diskusjonen denne våren har vist at barnetrygden ikke står så trygt som den burde lenger. Dette kan være en måte å sikre ordningen mer legitimitet på, uttalte programkomiteens leder, avtroppende nestleder Dagrun Eriksen, til NTB, i forkant av avstemningen.

Forslaget møtte imidlertid sterk motstand: KrFs egen stortingsgruppe var blant dem som advarte mot forslaget og mener at barnetrygden da vil svekkes for mange barnefamilier.