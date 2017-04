Vant frem med styrket norskopplæring

KrF gjorde flere vedtak om familiepolitikk under landsmøtet fredag. Her er de viktigste vedtakene:

Forslaget fastslår at minoritetsforeldre som mottar kontantstøtte, «skal få» norskopplæring, der det legges til rette for barnepass, uten at de straffes ved å få trekk i kontantstøtten.

KrF jakter på verdier som vinner

- Jeg er veldig fornøyd med vedtaket og formuleringene som nå ligger i programmet. Den sikrer en modernisert kontantstøtte og fortsatt valgfrihet til familiene, sier Marius Andresen, leder for KrFs ungdomsparti (KrFU) i Sør-Trøndelag.

Skrotet turbo-versjon

Landsmøtet skrotet imidlertid det omstridte forslaget om å innføre en «turbo-kontantstøtte», der foreldre kan få utbetalt dobbelt så mye i måneden – 15.000 kroner – dersom de tar ut hele støtten i løpet av seks måneder.

Diskuterte med Lysbakken

Andresen, som selv jobber i NAV, fortalte fra talerstolen om et møte med Audun Lysbakken, der de hadde snakket om at kontantstøtten kunne hindre aktivitet blant minoritetsfamilier slik den er i dag.

- Jeg er for valgfrihet for familiene, og jeg er for kontantstøtten, men jeg er også enig i at vi ikke kan ta lett på utfordringene med at en del minoritetsspråklige blir isolert fra samfunnet, og at kontantstøtten til dels har gjort dette mer krevende. Derfor er jeg nå glad for at vi ønsker å få inn språkopplæring for mottakere av kontantstøtte der hvor det er behov, men jeg ønsker at vi kan være enda tydeligere, sa Andresen fra talerstolen i sitt innlegg.

- Nyttig for samfunnet

Han argumenterte for at barnepass uten trekk i støtten bør være et krav fordi det vil være til beste for samfunnet.

Endringsforslaget fikk bred tilslutning på landsmøtet. Bare sju personer stemte mot det.

- Endringen er viktig fordi vi har sett at for en del personer så er språk til hinder for samfunnslivet, og ved å presisere språkopplæringen som et krav for de som trenger det får en både valgfrihet til familien, men også økt mulighet for deltakelse i samfunnslivet, sier Andresen.