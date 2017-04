19-åring arrestert for besittelse av hasj

Saken oppdateres.

Klokken 02.45 natt til lørdag pågrep politiet en ung mann i Trondheim sentrum for mistanke om besittelse av hasj.

La på sprang

Mannen prøvde å stikke av og kastet fra seg noe politiet mistenkte var narkotika. Det viste seg å være hasj og marihuana, opplyser krimvaktleker Wenche Johnsen ved Sentrum politistasjon.

Mannen, en 19-åring, ble tatt inn av politiet og avhørt lørdag formiddag. Han ble etter hvert løslatt etter å ha vedtatt forelegg.

Slagsmål i Fjordgata

Det ble også foretatt en ransakelse av mannens leilighet, men der ble det ikke funnet ytterligere med narkotika, ifølge Johnsen.

Foranledningen for pågripelsen var et slagsmål i Fjordgata mellom 19-åringen og en 31-åring. Da politiet kom til stedet framsto de to som påvirket av narkotika.