- Kinesisk er ikke vanskeligere enn fransk og spansk

Saken oppdateres.

- Konkurransen har gitt meg et ekstra push. Nå har jeg lyst til å studere kinesisk språk og kultur enda mer seriøst, sier Ida Rynning Malvik.

The Chinese Bridge 2017 er et slags norgesmesterskap i kinesisk der deltakerne er elever ved videregående skoler og universiteter. Arrangør er den kinesiske ambassaden i Oslo og Bergen Konfutse Institutt. Lørdag ble finalen holdt i Oslo.

LES OGSÅ: Fra Katta til Kina

Eneste trønder

Ida, som går i førsteklassen på Thora Storm videregående skole i Trondheim, ble nummer to av de ti finalistene fra videregåendeskolene. De andre kom stort sett fra en skole i Bergen og en i Bærum.

Deltakerne konkurrerte i to disipliner. I den ene måtte de på kinesisk fortelle «My China story» om sitt forhold til Kina og kinesisk. I den andre måtte de fremføre en kinesisk sang, diktlesning, kampsport, dans, kalligrafi, kunst, akrobatikk eller noe annet.

Født i Kina

- Faren min drev forretning i Kina, og jeg er født og bodde mine fem første leveår der. Kina er en del av livet mitt og derfor var det naturlig å velge kinesisk som skolefag. Før jeg begynte på Thora Storm har jeg hatt kinesisk på Sverresborg ungdomsskole, forteller Ida som danset til den populære kinesiske popsangen «Milde eple» i den kulturelle delen av konkurransen.

I tillegg måtte deltakerne svare på fire spørsmål om kinesisk kultur.

Hun er elev ved Thora Storm, men kinesisk-undervisningen foregår på Trondheim katedralskole. Der går hun i klasse med fire andre gutter som hun også gikk på Sverresborg sammen med. Hun skulle gjerne sett at flere valgte kinesisk.

LES MER: - De som kan kinesisk, vil bli svært etterspurt, sier Bente Sollid Storehaug i Aftenpostens teknologiråd

- Ikke vanskelig

- Mange tror det er vanskelig fordi Kina er et fjernt land for oss. Men kinesisk er like lett å lære som fransk og spansk. Undervisningen er jeg kjempefornøyd med. Lærerne er kinesiske og kan virkelig språket.

De to beste både i student- og elevklassen skal representere Norge i sluttspillet i Kina i oktober. Om Ida reiser er imidlertid ikke helt avklart ennå, ettersom det var delt førsteplass i elevfinalen.

LES OGSÅ: Økende interesse for tyskfaget

- Storfornøyd

- Men det kan være at jeg får være med som observatør. Uansett er jeg storfornøyd. Det var en god konkurranse med veldig fin atmosfære og en fin erfaring. Den ene som vant fortalte en vits, og klarer du det på et fremmed språk, har du virkelig vist at du mestrer det, etter min oppfatning. Så førsteplassen var fortjent, sier Ida.

Også tidligere har trondheimselever markert seg i kinesisk-konkurransen. Katta-elevene Marta Eklo og Ingvild Una Sundsby Overholt representerte Norge i 2015.

I den innledende runden i The Chinese Bridge 2017 deltok over tjue elever fra syv ulike skoler, noe som er betydelig flere enn tidligere år.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagramog Twitter .