Ny 1. mai-tradisjon på 22. juli-minnested

Saken oppdateres.

Etter femårsmarkeringen i fjor, blir det ikke lenger årlige markeringer i Trondheim på selve dagen, 22. juli.

- Dette blir nå en fast del av 1. mai i Trondheim. Det blir en avdempet markering, uten faner og flagg, og vi jobber med å få en trompet eller fiolin som kan spille «Til Ungdommen», forteller LO-leder Denstad.

Tett program

Under markeringen på minnestedet for 22. juli er det Trondheim Aps leder Hanne Moe Bjørnbet og leder i Trondheim AUF, Mathea Pedersen, som skal holde tale og appell.

- For oss i partiet og AUF er det viktig å holde minnet om 22. juli, og om de vi mistet levende. Det er også viktig sett i lys av at krefter fra ytre høyre er på fremmarsj flere steder i Europa. Nå som minneparken er ferdig, så passer det fint å ta dette inn i 1. mai-programmet vårt, og det har vi tenkt skal bli en årlig tradisjon. Så ser jeg nok for meg at det enkelte år vil bli markeringer 22. juli i tillegg, for eksempel i 2021 når det er ti år siden, sier leder i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet.

Som vanlig er det lagt opp til et tett program, som er spredt i mange bydeler, før det hele avsluttes med fest for «arbeidere og folk med hjerte på venstresida» på Olavs pub på Folkets Hus.

- Trondheim har et aktivt fagpolitisk miljø på venstresiden, og det foregår mye rundt i bydelene denne dagen. Jeg håper folk kommer seg opp og deltar fra morran på de ulike arrangementene. På bekransningene hedrer vi de som bygde opp arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen, og vi hedrer de som kjempet i andre verdenskrig og ofret det dyreste man kan gi – nemlig livet sitt, sier LO-leder Denstad.

Håper på 3000

Med gode værprognoser har han stor tro på at de i år kan få med seg 3000 i toget – og tangere oppmøtet i 2002.

- Vi har hatt en jevn oppgang de siste årene. I fjor var det også godvær, da nådde vi 2900. Så klarer vi 3000 er vi godt fornøyd, sier Denstad.

Årets hovedtaler på folkemøtet på Torget er leder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik. I tillegg er politikertopper på venstresiden invitert til talerstolen: SV-topp Lars Haltbrekken, Aps nyvalgte leder i Sør-Trøndelag, Karianne Tung, og Rødt i Sør-Trøndelags førstekandidat til stortingsvalget, Ragna Vorkinnslien.

- Vi står i en tid der det skal gjøres viktige politiske veivalg, og vi i fagbevegelsen vil mobilisere sterkt for å få en ny regjering til høsten, varsler LO-leder Denstad og viser til parolen for dagen: «For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge». I tillegg er det sju andre hovedparoler, blant annet «Bekjemp antisemittisme og islam-hat» og «Erna: 130 000 arbeidsløse krever investeringer – ikke kutt».

