Politiet påla eks-russ å rigge ned forsterker

Saken oppdateres.

På Singsaker foregikk en utefest som til slutt ble en plage for naboene på grunn av støy, melder politiet på Twitter.

- Festen foregikk ved Singsaker studenthjem. Det var flere naboer som klaget og plagdes veldig, og ringte til politiet, sier operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt.

Festen startet i morges og varte til utover formiddagen. Det viste seg at det var eks-russ som holdt fest, og naboene hadde uten hell forsøkt å få festdeltakerne til å dempe lyden.

- Det er jo synd at det ikke går an å ta et hint fra omgivelsene sine, sier Metlid.

Politipatuljen på stedet påla eks-russen å rigge ned forsterkeren.

- Det gjorde vi for å forsikre oss om at det ikke starter opp igjen, sier operasjonslederen.