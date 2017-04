Hareide nekter å peke ut politisk hovedfiende

Saken oppdateres.

- Vi er et parti i sentrum. Vi kommer til å utfordre Høyre på enkelte saker, akkurat som vi kommer til å utfordre Arbeiderpartiet politisk, sier Hareide.

Han understreker at det er Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt som står lengst unna partiet politisk.

- Ikke redd debatt

- Vi går ikke inn i valgkampen for å peke ut en hovedfiende. Vi vil snakke om vår politikk, men vi er ikke redd for å ta politiske debatter, sier partilederen til pressen rett etter at landsmøtet i Trondheim er avsluttet søndag.

Hareide gjentar det han har sagt mange ganger før, om at de etter valget ønsker et samarbeid med Høyre og sentrumspartiene, men kan se til Arbeiderpartiet om dette ikke er mulig.

Distrikspolitikk blir viktig

Han understreker at han er svært fornøyd med landsmøtet når han oppsummerer det for pressen. Han snakker om at kjernesakene er familiepolitikken, med blant annet styrket kontantstøtte og barnetrygd.

- Den klare beskjeden er at vi må gjøre det vi kan for å unngå den sterke sentraliseringen som skjer. Budskapet fra landsmøtet er at det er vår jobb å følge opp dette, sier Hareide.

