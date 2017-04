- Måtte hindre at rom raste sammen

Saken oppdateres.

En 220 tonn tung kran var satt opp på Munkholmen i Trondheimsfjorden torsdag. Den ble brukt til å løfte vekk utstyr etter lang tids gravearbeid.

Den høye krana var godt synlig fra byen.

- Vi har holdt på i hele vinter med en del større gravearbeider, for å restaurere det vi kaller kassematter, som er rom i ringmuren. De var ganske medtatt av tidens tann, sier driftsleder Torstein Rønning i Statsbygg til Adresseavisen. Rønning er driftsleder for Munkholmen og Stiftsgården.

Anleggsutstyret ble heist ombord på en lekter og kjørt vekk torsdag kveld.

Rommene nær ved å rase sammen

- I første omgang ble arbeidet gjort for å hindre at rommene raste sammen. Det var også avklart med Riksantikvaren. Vi brukte også krana i september for å få gravemaskin og hjullaster utover, sier prosjektleder Asle Egil Ellevset hos Statsbygg.

Både en trappenedgang og flere rom var i svært dårlig stand.

- Det har vært omfattende arbeid i og rundt kassemattene på nordsida, og vi har revet en eldre teglkontruksjon. Vi har gravd rundt og fått drenert og ordnet, sier han.

Prisrammen på oppussingen er totalt 5 millioner kroner.

Torde ikke åpne rommene

Kassemattene er vanligvis avstengt, også på grunn av den dårlige tilstanden de har vært i.

- Vi turte ikke slippe folk ned dit. Det var frostspreng i en tykk teglmur, og muren hadde delt seg midt inni. Dette kan bli bedre nå når vi har ordnet opp. I løpet av året kan vi kanskje å åpne dørene slik at folk får komme og se, sier Ellevset.

Noen av kassemattene har blitt brukt til lager både av Statsbygg, Trondheim kommune og teaterlaget BUL, som har årlige teaterforestillinger på holmen.

- Hva ble disse rommene opprinnelig brukt til?

- Det opprinnelige formålet var nok lager for ammunisjon og krutt. Tyskerne brukte dem også i forbindelse med luftvernstillingen sin på Munkholmen under andre verdenskrig, forteller Rønning.

Frakter plen med helikopter

Sesongen på Munkholmen åpner 20. mai, når munkholmbåten begynner å gå.

Nå gjenstår det litt småarbeider og en siste finish:

- Plen og jord skal utover med helikopter før det åpner for sesongen. I de første ukene vil noen områder være avsperret slik at plena får gro fast i underlaget, forteller Asle Egil Ellevset.

