Boikott Israel trakk flest

Det var de internasjonale kampsakene som engasjerte under mandagens 1.mai-tog i Trondheim.

Parolen «Boikott av israelske varer» var det flest som støttet opp om.

- Det er helt fantastisk at byens befolkning støtter opp om palestinernes sak. Det viser at mange støtter vedtaket gjort av bystyret om boikott av israelske varer og tjenester fra okkuperte områder, sier Venke Aarethun, som i en årrekke har jobbet for palestinernes sak, og er æresborger av Palaestina.

At det nettopp var boikott av israelske varer som var den parolen engasjerte flest, kom ikke overraskende på Aarethun.

- Vi var størst også i fjor, sier hun.

- Noe rører seg

Kampsaken «Nei til atomvåpen» trakk flere enn før.

- Det er noe som rører seg. Det er en skummel tid, med to uforutsigbare ledere i både Nord-Korea og USA, sier Bjørn Hilt, som sitter i styret til Nei til atomvåpen, og er leder for den internasjonale organisasjonen Leger mot atomvåpen.

Ifølge Hilt er det ikke våpnene, men personene som er farlige.

- Årets engasjement viser en ny oppvåkning. Regjeringen, med utenriksminister Børge Brende (H), er i utakt med befolkningen. Hele verden jobber nå for et forbud mot atomvåpen, bare ikke Norge, sier Hilt.

Over 3000 i toget

Ifølge LO-leder John Peder Denstad gikk det 3030 personer i årets 1. mai-tog.

Andre hovedparoler var blant annet: 130 000 arbeidsløse krever investeringer – ikke kutt, Nei til profitt på velferdstjenester og Ta arbeidsmiljøloven tilbake.

- Det er like mange som vi var i 2002. På Torget var det mellom 10 og 11 000 personer, sier en fornøyd LO-leder.

Årets hovedtaler var Mimmi Kvisvik , forbundsleder i Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Hun trakk frem de mer tradisjonelle kampsakene for arbeidsbevegelsen, som midlertidighet i arbeidslivet, mot skattelette til de rike og gi pappa tilbake fedrekvoten.

Motstanden mot EØS-avtalen høstet Kvisvik applaus for.

- Hvorfor i alle dager skal vi tviholde på en sånn avtale? Det vi trenger er en avtale om frihandel - ikke en avtale som sikrer fri flyt på alle områder. Vi lar oss ikke stoppe av skremselspropagandaen rundt Brexit som forsøker å avvise en slik alternativ avtale som en mulighet.

