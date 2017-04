Mann pågrepet etter å ha angrepet drosjesjåfør og passasjer

Saken oppdateres.

Politiet meldte om hendelsen, som skjedde i Elgeseter gate i Trondheim, klokka 03.36 natt til mandag.

- To stykker hadde delt en drosje, og den ene hadde duppet av. Da han våknet så mente han at de hadde kjørt for langt, og ble aggressiv mot både sjåfør og medpassasjeren, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Den aggressive mannen i 30-årene ble pågrepet av politiet.

Medpassasjeren dro til legevakta med et mulig brudd i en finger, men dro ifølge Aaslund hjem igjen grunnet mye kø.

