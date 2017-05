Spurvehauk på husbesøk på Bakkaunet

Saken oppdateres.

Lørdag ettermiddag hadde hun vært og hentet vann til rengjøringen av vinterhagen da hun så noe røre seg bak sofaen. Ved nærmere ettersyn så hun at det var en fugl. En måse, tenkte Kjersti Gjervan.

- Men herlighet, det var en rovfugl. Da vi så den fine stjerten og nebbet, konkluderte vi at det var en hauk. Den virket desperat, flakset og rotet rundt og sprang videre innover stua før vi hadde fått åpnet opp alle dørene og den fant veien ut igjen. Da fløy den elegant ut, forteller Gjervan.

Tettbygd bystrøk

Hun og familien bor på Bakkaunet i et tettbebygd boligstrøk sentralt i Trondheim.

Neste helg skal Gjervans sønn konfirmeres, og det var i den forbindelse vinterhagen skulle vaskes. Gjervan hadde allerede åpnet et par av glassdørene da hun gikk inn i huset for å hente vann, og i løpet av de få minuttene hun holdt på med det hadde spurvehauken klart å forville seg inn på verandaen.

Det er hennes første rovfuglbesøk. Men småfugler er det flust av rundt huset. Kvitring høres særlig fra gården Rønningen som ligger like ved, forteller Gjervan.

Fuglejeger av rang

Småfugler ja, det er antakelig nettopp på grunn av dem at hauken kom på besøk.

Amatørornitolog Øystein Ålbu bekrefter at dette er en spurvehauk, og spurvehauken er en fuglejeger. Han forteller også at selv om den hekker i skogen, er spurvehauken slettes ikke uvanlig å se i bystrøk.

- Den tar seg gjerne en bytur for å jakte småfugl. Om vinteren er fuglebrettene et populært jaktområde. Den er ganske god til å overraske småfuglene. Typisk for en spurvehauk er å komme snikende rundt et hushjørne for å overrumple småfuglene, sier Ålbu.

Han tror spurvehauken som besøkt familien Gjervan kan ha forvillet seg inn i vinterhagen nettopp på jakt etter en fugl.

Voksen hunnfugl

- I jakten kan mye rart skje. En typisk scene er en spurvhauk som forfølger en gråspurv, men blir hindret av en hekk som spurven har gjemt seg inni, sier Ålbu.

Folk som har foringsplasser for småfugler, anbefaler han å lage skjuleplasser i nærheten hvor småfuglene kan gjemme seg for hauken.

Bildet viser at spurvehauken som besøkte Gjervan er en voksen hunnfugl, konstaterer Ålbu.

Livskraftig art

Spurvehauken er på langt nær en truet art. På rødlista er den kategorisert som «LC Livskraftig» . I artsdatabanken.no oppgis det også at den norske hekkebestanden er anslått til å være mellom 6000 og 12000 individer, at bestanden kan variere mye fra år til år, men at det ikke er noen tegn til nedgang i bestanden.

Artsobservasjoner

Da adressa.no søndag morgen sjekket artsobservasjoner.no, hadde en verdaling allerede rukket å registrere observasjon av en spurvehauk. Dagen før hadde folk i Verran, Stjørdal og Stiklestad ført inn at de hadde sett spurvehauk.

På artsobservasjoner.nokan alle registrere arter de har sett, og sjekke hva andre har observert.

Det er et rikt liv av ville fugler og dyr i Trondheim. Her kan du lese om ulike rovfugler i de tettbygde delene av Trondheim . Her kan du lese om det ville livet i den såkalte viltkorridoren.