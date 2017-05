IS-siktet verdaling må bli i fengsel

– Han skal være sjeleglad for at han er på lista

Det har Oslo tingrett bestemt.

Verdalingen ble tirsdag formiddag fremstilt for en ny periode i varetekt i Oslo tingrett. 33-åringen deltok i fengslingsmøtet via videolink fra Sør-Trøndelag tingrett.

Fotlenke

Retten vurderte også fotlenke.

- Siktede har selv samtykket til bruk av fotlenke. Dette er imidlertid ikke kommentert som et alternativ av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og de har antakeligvis ikke utredet muligheten for alternativet, heter det i fengslingskjennelsen.

Det vises til at siktede ikke har noen fast bolig, slik at retten anser at et fengslingssurrogat i form av fotlenke, som man for så vidt kunne tenkt seg som et alternativ, ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt.

- Det at han er norsk statsborger og har tilknytning til Norge, gjør at det er mindre sannsynlig at han forlater landet enn om han ikke hadde en slik tilknytning, men ettersom han står overfor en så alvorlig tiltale mener retten at det foreligger en unndragelsesfare, står det.

Ba om 8 uker

Politiadvokat Thomas Blom representerte PST, som har etterforsket verdalingen.

33-åringen er siktet for å ha knyttet seg til terrororganisasjonen Den islamske stat (IS). Mannen er i tillegg siktet for å ha inngått forbund om å begå terror. Verdalingen nekter straffskyld for begge punkter.

PST ba om varetektsfengsel i en periode på åtte uker, noe forsvareren til verdalingen, Siri Langseth, motsatte seg. Retten bestemte likevel at varetektstiden skulle settes til åtte uker.

33-åringen har sittet i norsk varetekt siden slutten av august i fjor, da han ble pågrepet ved retur til Norge.

Ved tidligere fengslinger har varetektstiden vært satt til fire uker.

- Retten har ved denne vurderingen lagt vekt på at saken kan påregnes å komme opp i løpet av høsten og at det ikke er fare for oversoning, står det i kjennelsen.

Dro til Syria

IS-avhopperen, som er etnisk norsk, reiste til Syria 29. november 2014, via Tyrkia. Han reiste etter to andre nordtrøndere som også er etnisk norske.

Les Adressa-dokument: Denne etnisk norske trønderkvinnen, hennes ektemann og en kamerat har forlatt familiene i Levanger for å støtte terror-gruppen IS

Etter ett og et halvt år i Syria rømte verdalingen tilbake over grensen til Tyrkia, hvor han ble tatt av grensevakter. Han måtte tilbringe sommeren i fjor i fengsel på tyrkisk side før han ble deportert til Norge. Etter over et halvt år i fengsel i Oslo ble han flyttet til Trondheim fengsel 16. mars i år.