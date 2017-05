Skal bygge superbuss-stasjoner og knutepunkt for 227 millioner i 2017

Politiet i Sør-Trøndelag melder på Twitter at en 18-åring fra Trondheim ble fratatt førerkortet onsdag etter å ha kjørt i 96 km/t i 60-sonen. Det ble faktisk noe av det første og siste sjåføren gjorde bak et ratt på en god stund.

- Vi hadde laserkontroll i Osloveien, og der kom 18-åringen i for stor fart. Og det er et ganske grovt overtramp også. Dermed ble det kortvarig glede for tenåringen som kjørte opp tidligere i dag, sier operasjonsleder Bernt Tiller.