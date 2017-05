- Folk står ofte én time i kø før åpning

Mann fra Trondheim tiltalt for voldtekt av mindreårig

Gratisbutikken Te og tøy ligger på hjørnet av Coop Prix i Ilsvika. Mandag 8. mai har den eksistert i ett år, og på lørdag gjorde de stas på kundene med sjokoladekake og ballonger.

- Butikken er åpen tre timer hver lørdag og onsdag. En time før åpningstid er det ofte en lang kø utenfor døra, forteller frivillig Mari Johannessen.

Det skyldes at de beste go'bitene går først.

Herresko populært

- Herresko er populært. Det er det vi har mest etterspørsel etter. Det er dyrt og slites fort, sier Johannessen.

Men også fotballsko i alle størrelser forsvinner like fort som det kommer inn. Også ytterklær er det mange som trenger.

Da Adresseavisen var innom, like før stengetid på lørdag, var det kun noen få kunder i butikken. En mann sa han likte best å være der når det ikke var så mange folk som kjempet om de samme tingene.

- Da kan jeg lete i fred og ro.

Ingen av kundene ønsket å stille med navn. De hadde alle barn som trengte klær og utstyr.

- Jeg har seks barn. To går i barnehagen. De har alltid behov for nytt utstyr.

- Mange som bruker butikken har seks barn, sier Johannessen.

I løpet av kun to åpningstimer var en kasse med bodyer til baby tømt.

- Det er alltid populært, sier hun.

8000 kroner til sykler

Lørdag var det en privatperson innom som donerte 8000 kroner til ettårsjubilanten. Ønsket var at pengene skal brukes til å kjøpe barnesykler.

- Akkurat det er det mange som ønsker seg, sier frivillig Maria Lund.

De tre syriske mennene Ahmad, Yones og Majd pakket varer i poser for kundene. For dem har det å engasjere seg i frivillighet gitt dem både språktrening og et større norsk kontaktnett.

- For meg er det viktig alltid å gi et smil til et barn, sier Majd.

Lager Heimdal

Rett før stengetid kommer det en dame som ønsket å gi fra overskuddslageret til bedriften hun jobbet for. Det blir blant annet levert en madrass, og mange såpestykker. Hun ønsker ingen oppmerksomhet rundt gaven.

Hun fortalte at bedriften går fra å bruke småsåper til egne gjester til å bruke såpedispensere.

- Disse såpene er supre å dele ut til nyankomne flyktninger, sier Johannessen.

Te og tøy har et lager på Heimdal, hvor de sorterer klær og utstyr til butikken. Lageret er åpent på onsdager.

- Onsdag har vi bursdagsfeiring for de frivillige på lageret, sier Maria Lund, som forteller at det som har rørt henne mest i løpet av året som har gått var da de møblerte en leilighet fra bunnen av for en flyktningfamilie som kom til Trondheim fra en annen kommune.

- De hadde ingenting. I tillegg var moren høygravid, forteller hun.

5000 kunder

Telleverket i butikken viser at det i løpet av ett år har vært 5000 kunder som har benyttet seg av gratistilbudet. Antallet plagg som er gitt bort er mange titalls tusen.

- Det er mest flyktninger som kommer hit, mange av dem barnefamilier, men også andre, sier Lund.

Selv om den store flyktningstrømmen til Norge ser ut til å ha stoppet opp, tror de frivillige det fortsatt vil være behov for butikken i lang tid fremover.

- Det vil alltid være folk med dårlig råd, sier de.