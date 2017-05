For Newton-Stian var det å spise egen avføring et høydepunkt i karrieren

60 trønderske veteraner som har tjenestegjort i utlandet hadde takket ja til å bli hedret i Nidarosdomen 8. mai, og sammen med familiene var det en samling på 300 mennesker som mottok takk og lovord fra regionens topp-politikere. Siden andre verdenskrig har mer enn 100 000 norske soldater deltatt i over 100 operasjoner i 40 ulike land, og dagens eldste i Nidarosdomen tjenestegjorde i Tysklands-brigaden i 1952.

- En befrielse

Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) startet med å ønske velkommen til en historisk veteranmarkering.

- Årets 8. mai er spesiell, og for første gang hedrer vi soldater fra hele Trøndelag sammen. Det er en befrielse. Veterandagen er en av årets viktigste dager. Det er mange som har ofret mye for at vi andre kan leve i frihet og demokrati. Det er viktig å minnes alle disse, og vi må aldri glemme historien, understreket ordfører Ottervik.

- Sten, saks, papir på Skype

Skolesjef og oberstløytnant ved Luftkrigsskolen, Bjørn Olav Heieraas, mente veteranene fortjener mer oppmerksomhet enn de får.

- Jeg tror dessverre mange veteraner ikke får den oppmerksomheten og hederen de fortjener. I USA er det ikke uvanlig at veteranene blir takket for sin innsats på gata: «Thank you for serving», er anerkjennelsen de får, sa Heieraas, som også minnet om at det er krevende for familie og andre nære å sitte igjen hjemme.

- Selv har jeg spilt sten, saks, papir med min fireårige sønn på Skype når jeg har vært utenlands. Og selv om det er fint å ha en slik kontakt, kan det også forsterke savnet. Mediene kan også spekulere på en måte som gjør det enda verre for de som sitter hjemme, og de hjemme kan heller ikke bidra i situasjonen slik soldatene ute kan, påpekte Heieraas.

Siterte Kennedy

Fylkesordfører i Nord-Trøndelag, Pål Sæther Eiden (H), minnet om at det i år er 77 år siden Nord-Trøndelag var hovedscenen for andre verdenskrig.

- Både Namsos og Steinkjer ble bombet sønder og sammen. Tre sivile og ti allierte soldater ble drept. Etter andre verdenskrig er det over 100 000 norske soldater som har tjenestegjort i utlandet, og vi andre vet ikke hva slags prøvelser og forsakelser de har vært utsatt for. Men vi vet at verden ikke ville vært den samme uten, sa Sæther Eiden. Før talen hadde han snakket med en veteran som hadde sagt følgende: «8. mai betyr mer for meg enn 17. mai. Uten 8. mai, ingen 17. mai».

Til slutt siterte den nordtrønderske fylkesordføreren den amerikanske presidenten John F. Kennedy: «Våpen alene er ikke nok til å bevare freden, den må bevares av mennesker».

- Det er dere veteraner som er disse menneskene. Det vil jeg takke hver enkelt av dere for, sa Sæther Eiden.

- Ekstreme forsakelser

Så gikk turen til hans sørtrønderske kollega, fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap).

- Forsakelsene dere har gjort er ekstreme og overgår det som kan forventes. Dere bærer vitnesbyrd om opplevelser som kan være vanskelig for oss andre å forstå, sa Sandvik og fortalte at han selv hadde en god barndomsvenn som hadde tjenestegjort i Afghanistan.

Etter å ha ledet et svært farlig oppdrag ble han dekorert og hedret.

- Så slo det meg at han aldri hadde snakket direkte med meg om sine opplevelser. Det skyldes nok at det er vanskelig for meg å forstå, og at det er lettere å snakke med andre som har vært gjennom lignende ting. Jeg er derfor glad for at Forsvaret på sine nettsider nå formidler erfaringer fortalt av soldatene selv. Det øker vår forståelse og gjør at vi lettere kan prate med dem når de kommer hjem, sa fylkesordfører Sandvik.

Etter seremonien i Nidarosdomen ble veteranene og deres familier hedret i Erkebispegården. Der ble det utdelt fylkesnål og kommunevåpen til veteraner som ikke har mottatt utmerkelsen tidligere.

