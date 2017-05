Ingen kjedekollisjon på E6 ved Ikea

Drømmen er et fortau

Sjokkert rektor etter at det ble kastet røykbombe i Rosenborghallen

Svensk politi gjenopptar sak 20 år etter at fireåring ble funnet død

Bomberester funnet under graving i Vestfold

Saken oppdateres.

Adresseavisen fikk mandag ettermiddag opplysninger om en kjedekollisjon på E6 i sørgående retning ved Ikea i Trondheim.

Ifølge et vitne kom kjøretøyene brått på, og mente det var minst fem biler som var involvert i hendelsen.

Etter undersøkelser kan politiet imidlertid konkludere med at det neppe har vært et trafikkuhell på stedet.

Vegtrafikksentralen bekrefter at det lå planker i veibanen på det aktuelle stedet, men at disse nå er fjernet og at det ikke har medført større køer i området.