Jan Egeland tildelt nyopprettet kirke - og samfunnspris i Nidaros

Det er Nidaros bispedømmeråd som deler ut den nye kirke- og samfunnsprisen. Prisen er opprettet i navnet til biskop Arne Fjellbu, som var et tydelig symbol for kirkens motstand mot nazistyret i andre verdenskrig og en sterk forkjemper for menneskets verdi og rettigheter.

Egeland blir den første som mottar Arne Fjellbus kirke- og samfunnspris.

Prisvinneren har i hele sitt voksne liv vært en frontkjemper for menneskerettigheter og for mennesker som er rammet av krig, konflikt, nød og forfølgelse.

- I Jan Egelands liv og engasjement kjenner vi igjen noen av de kristne og humanistiske grunnverdier som preget biskop Arne Fjellbu i hans liv og gjerning, sier biskop Tor Singsaas, som leder styret for kirke- og samfunnsprisen.

Bredt engasjement



Prisvinnerens engasjement har vært bredspektret og altoppslukende, nasjonalt og internasjonalt, faglig og politisk, skriver Den norske kirke i en pressemelding.

Egeland ble tidlig engasjert i Amnesty og Røde Kors. Han har vært politisk rådgiver og statssekretær i utenriksdepartementet.



Gjennom FN har han jobbet med fredsforhandlinger og konflikter i Sør-Amerika, Afrika og Asia, på Balkan, Kypros og i Midt-Østen. Han har vært FNs visegeneralsekretær for bistand og nødhjelp. Ved årsskiftet 2004/2005 ledet han verdensorganisasjonens største hjelpeoperasjon noensinne etter tsunamien i Sørøst-Asia.



I dag er Egeland generalsekretær i Flyktninghjelpen. Siden 2015 har han også vært FNs seniorrådgiver i de syriske fredsforhandlingene, med fokus på humanitær tilgang og beskyttelse av sivile.

En ære



- Det er en stor ære å motta Biskop Fjellbus pris. Fjellbu var en sann helt som stod opp for frihet og menneskerettigheter i en tid der mange andre sviktet, sier Egeland.



- Okkupasjonsmaktens trusler fikk ham ikke til å tie om behovet for å forsvare grunnleggende humanistiske og kristne verdier. I en tid der flyktninger og minoriteter får sine rettigheter trampet under fot, er Biskop Fjellbu et forbilde for oss alle, fortsetter han.



Egeland får utdelt prisen i Nidarosdomen under en høytidelighet i Nidarosdomen 30. mai.

