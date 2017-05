Juventus slapp inn mål for første gang siden november, men gikk enkelt til finalen

Saken oppdateres.

- Det har vært en rar dag, preget av mye sorg og skuffelse, forteller avdelingsdirektør for Høyskolen Kristiania Trondheim, Camilla Prytz.

Mandag ble det kjent at høyskolen avvikler sitt tilbud i Trondheim i løpet av 2019.

- Vi trodde vi var forberedt, men det blir vanskeligere enn man tror. Dagen er brukt til å informere og til å samle oss. Nå skal vi levere det vi har lovet til alle studentene våre i de to årene de har igjen, sier Prytz.

Studentene som har begynt på sine løp, får nemlig fortsette til de er ferdige, det vil si inntil to år. Ingen nye studenter blir tatt opp på skolens bachelorløp i Trondheim. Fagskolestudiene går som planlagt. Søkere på studier som ikke blir startet opp, får tilbud om plass i Oslo eller Bergen.

- Nå skal vi ta vare på studentene, de har hatt en rekke spørsmål og er naturlig nok både skuffa og lei seg. Vi vil håndtere dette fortløpende, før vi har et allmøte på mandag. Det er viktig å huske at studentene går på den samme skolen i morgen, og skal gjøre det i to år til, sier Prytz.

Frykter for studiekvaliteten

- Noen av oss fikk en mail i morges, men ikke alle. Så fikk vi melding om et møte, og alle lærerne kom samlet ned trappa. Da skjønte vi vel tegningen, forteller Sara Sanderød, som er i sitt andre år av bachelorstudiet i journalistikk.

Studentene forteller at de har skjønt at noe kom til å skje, men de hadde også hørt snakk om at det kunne bli aktuelt å flytte til større lokaler.

- Sånn sett kom det som lyn fra klar himmel, forteller tredjeårsstudent Jannicke Due.

Andreårsstudent Chris Gjertsen er bekymret for om lærere på oppsigelsestid vil gå ut over studiekvaliteten.

- Det er forståelig om de prøver å få seg en ny jobb, og da kan vi bli nedprioritert, frykter han. Journalistikkstudentene mener også avviklingen vil føre til et fattigere og dårligere studietilbud i Trondheim.

- Det er også trist å miste det gode miljøet, vi blir så godt kjent med hverandre ettersom det er en liten skole med mye tverrfaglig samarbeid, mener studentene.

- Men det er bra at vi får fullføre – om det da er lærere igjen!

- Umulig å drive større

Høyskolens sentrale ledelse skriver i en pressemelding mandag at årsaken til utfasingen er flere år med synkende søkertall og lav lønnsomhet. Høyskolen merker stor konkurranse fra større aktører i Trondheims-regionen og får ikke mange nok studenter til at driften i Trondheim vil lønne seg.

- Det stemmer at søkertallene på bachelorstudiet i journalistikk har vært synkende, utover det er søkertallene som forventet. Men det er først og fremst en strategisk beslutning, vi legges ikke ned fordi vi ikke har levert kvalitet, mener Prytz.

- Sentralt ønskes det en skole med stort volum, mens vi driver klassebasert undervisning i relativt små rom. Lokalene våre gir ikke mulighet for å drive større, forklarer hun.

20 mister jobben

Skolen har 20 ansatte som i løpet av de neste to årene må se seg om etter en ny jobb. Prytz, som har vært ansatt siden 2014, beskriver skolen som en fantastisk arbeidsplass.

- Vi trives og har det gøy, og folk er glade i kollegene sine og studentene. Det er mye kompetanse samlet her, og vi er opptatt av at det blir tatt hensyn til alles muligheter og behov når de etter hvert skal finne nytt og meningsfylt arbeid, sier Prytz.

Skolen har eksistert i Trondheim i snart 20 år under en rekke ulike navn. Først som Merkantilt Institutt (MI), deretter NKF (Norges Kreative Fagskole) og deretter Norges Kreative Høyskole (NKH) og Campus Kristiania. Skolen har til nå tilbudt fagskolestudier og bachelorstudier innen design-, medier- og kommunikasjonsfag i Oslo, Bergen og Trondheim.

Trondheim har bachelorstudie innen grafisk design, journalistikk og kreativ markedskommunikasjon, samt fagstudier innen film, illustrasjon, musikkdesign, 3D-animasjon og interiør. Avdelingen i Trondheim har i alt 330 studenter.