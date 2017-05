Papirfabrikken innrømmer ulovlig utslipp

Elitloppsdrømmen knust for Ivar Sånna

To blytunge kamper kan koste Jarstein dyrt i jakten på prestisjetung pris

- Canpus skal være et område folk bruker hele døgnet

Mann i 20-årene tatt for ruskjøring og biltyveri

To blytunge kamper kan koste Jarstein dyrt i jakten på prestisjetung pris

To skadd i frontkollisjon i Hordaland

Saken oppdateres.

Flere lesere tipset i forrige uke Adresseavisen om mulig forurensing i Vikelva på Ranheim. Et bilde tatt 2. mai fra et område nedenfor papirfabrikken viser at vannet var misfarget og fullt av skum.

Ikke fra renseanlegget

Adresseavisen har tidligere skrevet om misfarging av elva nedenfor Vikelvdal vannbehandlingsanlegg . Men Trondheim kommune avviste denne gangen raskt at skummet langt nede i Vikelva kunne komme fra deres anlegg.

- Når vi spyler kalkfiltrene i renseanlegget kan elva bli litt hvitfarget, men det tynnes fort ut lenger nede i elva. Vi hadde heller ingen spyling på det aktuelle tidspunktet. Misfargingen vi forårsaker skyldes fine kalkpartikler som ikke er skadelig for miljøet, forklarer ingeniør Arve Tronhus i Trondheim kommune.

LES OGSÅ: Elvevann blir farget hvitt av utslipp

Ødelagt rør

Ranheim Paper & Board fikk også tilsendt bildet. Etter kort tids etterforskning innrømmer de at de står bak et mindre utslipp.

- Etter at vi ble gjort oppmerksomme på dette tirsdag har vi gått igjennom hele prosessen vår. Vi fant ut at utslippet skyldes et ødelagt avløpsrør med spylevann fra maskinen som produserer massivpapp. Dette røret leder normalt spylevann inn på det kommunale nettet, og deretter til renseanlegg på Ladehammeren. Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Slikt skal ikke skje, men vi har allerede tatt grep og erstattet det skadde røret, forteller miljøkoordinator Brynjar Svarstad ved Ranheim Paper & Board.

Limrester i elva

Spylevannet fra massivpappmaskina inne på fabrikken inneholder rester av lim som brukes i produksjonen. Det var rester av dette limet som førte til at elva så ut slik som den gjorde i forrige uke.

- Den dokumenterte hendelsen oppstod etter at cirka fem liter av limet rant ut på gulvet og ble spylt til avløpsrøret, sier Svarstad.

Fabrikken har nå rapportert hendelsen til både brannvesenet og Miljøenheten i kommunen. De vil også sende en utredning til Miljødirektoratet.

- Limet inneholder kaolinleire som gir misfargingen. Det inneholder også et produkt med polyvinylalkohol og litt stivelse. Skummet kan skyldes stivelsen i denne. Ingen av disse stoffene er merkepliktige, og alle er biologisk nedbrytbare, bortsett fra kaolinleiren som skylles med elvevannet ut i fjorden. Ingen av stoffene er giftige eller farlige for miljøet, ifølge Svarstad.

Endrer rutinene

Fabrikken har kun tillatelse til å slippe ut renset prosessvann i fjorden. Dette går i rør fra fabrikken og ut i sjøen 250 meter fra land. I elva har de ikke lov til å slippe ut noe som helst.

- Den siste hendelsen gjør at vi nå endrer rutinene våre. Fra og med i dag sjekker vi elva daglig og har ekstra oppfølging de dagene vi spyler massivpappmaskina. Vi er en bedrift med en tydelig miljøprofil og er veldig opptatt av at Vikelva skal være ren og at fisken som har etablert seg der skal ha det bra, sier Svarstad.

LES OGSÅ: Folk klager på illeluktende damp

- De må skjerpe seg

Miljøenheten i Trondheim kommune uttrykker bekymring etter å ha hørt om det ulovlige utslippet.

- Dette er en svært uheldig hendelse. Selv små utslipp kan gjøre stor skade. Fabrikken har et stort ansvar for å holde elva ren, og vi håper de skjerper seg, sier naturforvalter Terje Nøst.

Fabrikken bruker selv vann fra elva i papirproduksjonen og bør derfor føle et ekstra ansvar, mener Nøst.

- De må være klar over at det er svært mange vaktbikkjer på Ranheim som er opptatt av nærmiljløet sitt og elva. Vi vil også følge nøye med i tida fremover og oppfordrer alle som ser noe som kan ligne på forurensing om å melde fra, sier Nøst.

LES OGSÅ: Fisken tilbake i by-bekkene

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .