- Vi liker heller ikke at ting ikke skjer etter boka. Her har det ved to anledninger skjedd en glipp, og vi er lei oss for at det skjedde. Men skjerping er vi gode på, og vi har et felles ønske om å lære av episodene, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts.

To episoder under fjorårets konserter med Åge Aleksandersen på Sverresborg og Bruce Springsteen i Granåsen, førte tirsdag til at ISS Facility Services, som eier skjenkebevillingen for konsertene, mister bevillingen i én uke. ISS har til vanlig skjenkebevilling i Statens Hus, men fikk utvidet skjenkeareal for disse arrangementene.

- Skal ikke skje igjen

Ved tilfellet på Sverresborg observerte skjenkekontrollen to overstadig berusede personer som drakk alkohol.

- Det er umulig å si om de burde vært stoppet i døra, om de hadde med seg medbragt, om de fikk andre til å kjøpe eller om de fikk kjøpe selv. Det er vanskelig å unngå med 60 000 mennesker innom i løpet av en sommer, men det er uanset vårt ansvar og skal ikke skje, svarer Vanebo.

I Granåsen opplevde skjenkekontrolløren å bli avvist av vakter da vedkommende forsøkte å komme seg inn på backstageområdet for kontroll.

- Når det gjelder Springsteen-episoden, tok det for lang tid å få personen med nødvendig akkreditering fra andre siden av området til stedet der kontrolløren var. I mellomtiden oppsto det en uheldig situasjon, en kulturkollisjon med vakter som oppfattet backstageområdet som hellig. Dette er vi de første til å beklage, og det vil garantert ikke gjenta seg.

Hører godt etter

Trondheim Concerts har kun fem ansatte, derfor leier de inn underleverandører på felter som servering, vakthold og toalettsystem. Vanebo forteller at de likevel fungerer som arbeidsgiver, i tilfellet Springsteen i Granåsen for i alt 1200 mennesker.

Han lover at Trondheim Concerts «hører etter med begge ører» når de forholder seg til politi, brannvesen, bydrift, eierskapsenhet og skjenkekontroll.

- Vi er avhengige av at de er fornøyde med oss, sier Vanebo.

Forberedt på å skifte leverandør

Det ser nå ut til at straffen mot ISS vil tre i kraft på et tidspunkt som ikke rammer sommerens konserter. I formannskapet tirsdag mente KrFs Geirmund Lykke at straffen heller bør skje på et tidspunkt som rammer, slik at en annen står for skjenking under neste arrangement.

- Hva slags praktisk betydning har det at ISS - som driver kantina i Statens Hus - mister skjenkeretten? Jeg regner med at de ansatte ikke drikker til lunsjen. Betyr det at vi ikke har sanksjonsmuligheter overfor de store konsertene, spurte Krfs Lykke.

Stein Vanebo kan uansett love at det blir alkoholservering under sommerens konserter med blant andre John Fogerty og Robbie Williams.

- Om det viser seg at straffen mot ISS rammer oss på noe vis, er vi forberedt på å skifte leverandør. Vi har en kø av beilere og både en plan b og en plan c. Når det er sagt, håper jeg ISS kan fortsette, de har gjort en god jobb for oss, sier Vanebo.

