31 millioner og et nytt, fasinerende funn

Om lag 20 av de 31 millionene regjeringen bevilger gjennom revidert statsbudsjett skal gå til å fullføre utgravningen ved Klemenskirken i Trondheim. Resten skal brukes til å lage et besøkssenter slik at de sensasjonelle funnene kan vises fram for offentligheten.

Kom blek tilbake

Det var en strålende fornøyd delegasjon som nærmest trippet av forventning der de ventet på statsråden: Riksantikvar Jørn Holme, leder for Klemenskirke-prosjektet Erik Jondell, utgravningsleder Anna Petersén, alle arkeologene – og deretter byens lokalpolitikere og rådmann Morten Wolden.

KrF-topp Geirmund Lykke syntes det var en stor dag:

- Dette kommer til å bli et fantastisk turistmål! Trondheim opplever allerede en voksende pilegrimsinteresse, og dette kommer til å gjøre byen enda mer attraktiv, strålte Lykke.

- Det er nesten som i Roma! utbrøt Venstres Jon Gunnes.

Miljø – og klimaminister Vidar Helgesen (H) hadde selv ikke vært på utgravningsstedet før i går.

- Men min statssekretær var her i april, da ble det gravd fram et lik og han kom blek tilbake, fortalte statsråden til Adresseavisen før han møysommelig ble geleidet ned til det historiske funnstedet.

Det nye funnet

Utgravningsleder Anna Petersén ga forsamlingen en lyngjennomgang av historien bak Klemenskirken.

- På disse 100 kvadratmeterne ligger nøklene til nasjonen Norges historie. Vi er ganske sikre på at dette var Olav Haraldssons kirke, og at han senere ble lagt her som helgen. På stedet du står, statsråd, rommes mye av Norges historie, påpekte Petersén før hun røpet fagfolkenes aller siste funn:

- I går gjorde vi et stort funn. Hva det betyr vet vi ennå ikke. Først fant vi denne store, hvite steinen, og når vi løftet den opp kom det til syne et hull. Hullet er 15 cm i diameter og 72 cm dypt. Vi forstår ikke helt hva det er, for jeg tror ikke man har sett eksempler på lignende i Norge før. Det var ikke uvanlig å for eksempel føre en tøyremse ned dit det mest hellige lå, for deretter å holde den tett inntil seg for å få overført kraften, forklarte utgravingslederen og la til at de må jobbe mer med funnet før de eventuelt kan forklare hva dette er.

- Men vi vet at dette ikke er en relikvie forbundet med Olav den hellige, supplerte riksantikvar Holme.

- Blir andektig

Statsråd Vidar Helgesen forklarer bevilgningen slik overfor Adresseavisen:

- Stort nærmere hjertet av norsk historie kommer du ikke. Vi har alle et forhold til slaget på Stiklestad og kongesagaen, og dette er et av de viktigste arkeologiske funnene i verden i år. I en tid der mye endrer seg raskt, er det ekstra viktig at vi har et forhold til vår egen historie. 31 millioner er et stort beløp, men dette arbeidet kan ikke vente.

- Hvordan opplever du å komme inn hit?

- Jeg blir andektig. Å se pallen der Olav den hellige lå. Trondheim har alltid hatt en viktig rolle i norsk historie, og disse funnene viser nettopp det i enda sterkere grad enn tidligere, sa Helgesen.

Deretter ble følget invitert inn i kontorlokalene for å studere noen av funnene nærmere.

Prosjektleder Erik Jondell hos Riksantikvaren bød på smørbrød til Oslo-folket og kanelsnurrer til trønderne.

- Hadde jeg visst det kom så mange penger, skulle jeg bestilt champagne, lo han mot politikerne før han forklarte hvordan han ser for seg det nye besøkssenteret. Etter planen skal det stå klart våren 2019.

- Vi skal lage en fantastisk utstilling, den skal overgå alle kirkeruiner eller utstillinger i Trondheim. Denne skal bli spektakulær. En kafé skal være integrert i senteret, og dersom grunneier Ivar Koteng får med seg en god kafédriver som har åpent lørdag og søndag, kan utstillingen være åpen hele uka. Dere skjønner vel allerede at dette blir en publikumssuksess, smilte prosjektlederen før han og utgravningsleder Anna Petersén ga statsråden en skiferstein fra funnstedet.

- Så sier vi ikke til noen at vi er svensker!

