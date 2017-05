Saken oppdateres.

Ferske tall viser at kun fire av ti tør gi førstehjelp i de mest vanligste kritiske situasjonene hvor førstehjelp kan redde liv. Over halvparten (56%) av de som har tatt førstehjelpskurs har ikke hatt kurs på tre år eller mer, det er alt for dårlig. Det er Respons Analyse som har gjort undersøkelser på vegne av Røde Kors.

– Flere vet hva de skal gjøre i en akutt situasjon, men mange tør likevel ikke hjelpe i frykt for å gjøre feil, sier Marit Hermundsgård, leder for ressursgruppe samfunnssikkerhet og beredskap i Sør-Trøndelag Røde Kors. Hun har selv erfart hvor viktig det er å tørre å hjelpe, da hun i fjor var med på å redde en kvinne opp av vannet etter en Coldplay-konsert i København.

- Folk er usikre

Norske vektere reddet i fjor 285 liv på landsbasis. Objektlederen til Nokas på Trondheim Torg var med å redde to av dem.

- Vi hadde to hendelser i fjor der vi etterpå fikk bekreftet at det stod om liv, forteller objektlederen.

Les også: Personer på stedet utførte førstehjelp til hjelpekorpset ankom

Ifølge statistikk for sikkerhetsbransjen ga vekterne førstehjelp 2 120 ganger i fjor, melder NHO Service, som organiserer så å si hele denne bransjen.

I en pressemelding skriver organisasjonen at livreddende innsats i kjøpesenter og andre offentlige steder er en stor oppgave for vekterne, som ofte er de første på stedet når en hendelse oppstår. Objektlederen på Trondheim Torg har utført førstehjelp og sett hvordan folk rundt reagerer når folk blir syke.

- Min erfaring er at folk er usikre på hva de skal gjøre. Enten regner de med at det går bra, eller de vet ikke hva de skal gjøre. Noen kan førstehjelp, men er likevel ikke trygge nok til å gripe inn når det er behov. Når vi griper inn, ser vi at det kommer folk til som kan bidra, forteller vekteren.

Forskjellige reaksjoner

Etter slike hendelser, går vekterne igjennom det som har skjedd. De kan gå igjennom opptakene fra overvåkningskameraer på senteret og se hva som skjedde. Der ser de også at noen går forbi, noen stopper opp og noen tar tak i situasjonen. Samtidig gir gjennomgangen nyttig læring for vekterne.

Les også: - Jeg ble redd

På et kjøpesenter er det som regel mye folk, og sjansen er større for at det er en eller annen som varsler eller går igang med livreddende tiltak.

Satt i unormal stilling

Da Nokas sin objektleder ved Trondheim Torg i fjor tok kontakt med en dame fordi hun satt i en unormal stilling inne på senteret, var det første steget til å redde livet til personen.

- Hun hadde en eller annen form for allergi og satt på huk med hendene rundt knærne. Deretter fikk hun hjertestans. Etterpå fikk vi vite at det var avgjørende at vi grep inn. Det viktigste er at folk gjør et eller annet. På kjøpesenter, konserter eller andre offentlig steder eller tilstelninger finnes det nesten alltid et opplegg og varslingssystem dersom folk blir syke. Derfor er det viktig at de som oppdager en syk person, melder ifra til butikkansatte eller vakter. Finner de ikke noen å tilkalle, ring 113. Der får du fantastisk veiledning i hva du skal foreta deg, sier vekteren.

Vektere hjalp over 2000 personer

- I forrige uke hadde vi et epilepsianfall og uka før der en overdose. I begge tilfellene gikk det bra. Noen reagerer på at vi kommer bort og spør om det går bra, men det er greit. Vi mener det er bedre å ta kontakt en gang for mye. Dersom du ikke får respons når du tar kontakt med en person som ser syk ut og ikke puster, er det ikke skadelig å starte med gjenopplivning bortsett fra at det kan bli noen ribbeinsbrudd, sier vekteren.

Les også: Politiker prøvde å redde knivstukket politimann

Tilfellene av førstehjelp er i forbindelse med alt fra hjertestans, overdosetilfeller, drukning, blødninger og mindre skader. 2 120 tilfeller av førstehjelp er det høyeste som er registrert så lenge statistikken har vært ført.

I 2015 ga vektere til sammenligning førstehjelp til 1 830 personer.

3000 hjertestans årlig

Røde Kors er opptatt av at alle lærer seg førstehjelp, slik at flere liv kan reddes. Ambulanse og helsepersonell kan ikke være over alt til enhver tid. Selv i Trondheim er responstid på ambulansen over 16 minutter (90%). Utenfor tettbebygde strøk er responstiden betraktelig lengre (kilde: helsenorge.no ).

Les også: Politiet: - Sivilperson utførte førstehjelp på drapsofrene

Norge er et langstrakt land med en spredt befolkning. Selv om Norge har et velfungerende helsevesen må den enkelte også bidra i kritiske situasjoner for å berge liv. For eksempel opplever over 3000 personer årlig hjertestans utenfor sykehus i Norge. I tillegg er sannsynligheten stor for at du eller jeg er den som første som ankommer en bilulykke. Enkle grep kan holde et menneske i live til ambulansen kommer. Røde Kors oppfordrer derfor publikum til å ta et førstehjelpskurs i dag, slik at vi sammen kan redde flere liv.