Fire pågrepet etter voldsepisode på Lademoen

Saken oppdateres.

En mann i 30-årene skal natt til onsdag ha blitt utsatt for en voldsepisode i Strandveien i Trondheim - ikke langt fra jernbaneundergangen på Svartlamon.

- Voldsepisoden skjedde rundt klokken 01.00, og vi ønsker å komme i kontakt med vitner som kan ha sett eller hørt noe, sier politiadvokat Sunniva Tronvoll ved Trøndelag politidistrikt. Hun karakteriserer hendelsen som en alvorlig voldssak.

- Medvirkning til grov kroppskrenkelse

Den fornærmede i saken skal ikke være alvorlig skadd.

- Fire personer i 20-årene ble pågrepet i etterkant av voldsepisoden - to menn og to damer. De er foreløpig siktet for medvirkning til grov kroppskrenkelse, sier Tronvoll.

- Kan det bli aktuelt å fremstille noen av dem for varetektsfengsling?

- Det er det ikke tatt stilling til ennå, sier politiadvokaten.

Driver avhør

Hun opplyser at det fortsatt gjenstår mye etterforskning i saken - både teknisk og taktisk.

- Vi jobber nå med avhør av vitner og de siktede, sier Tronvoll, og oppfordrer vitner som kan ha opplysninger om å kontakte krimvakta ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Dette er andre gang denne uken at politiet ber vitner melde seg i forbindelse med en voldssak .