Hvordan snakker vi med barna om de vanskelige tingene?

Saken oppdateres.

Det sier lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad, som er gjest i denne ukas podkast.

Hun har skrevet boka «Kroppsklemma» som omhandler kroppspress og gir råd til foreldrene om hvordan man skal være rollemodeller, og hvordan man kan snakke med sine barn om det presset mange opplever.

Brev til foreldrene

Denne uka sendte Trondheim kommune ut brev til foreldre på skolene og iverksatte en rekke tiltak for å kunne hjelpe barn som sliter. Bakgrunnen for dette er en rekke alvorlige hendelser inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom den siste tiden.

«OmAdresserts» faste panel, politisk redaktør Tone Sofie Aglen og kommentatorene Terje Eidsvåg og Harry Tiller, er også på plass for å snakke om disse vanskelige delene av livet.

Debatt om omskjæring

Debatten om rituell omskjæring av guttebarn er aktualisert etter at Frp på sitt landsmøte vedtok at de vil ha et forbud mot slike religiøse ritualer. I denne ukas podkast kan du høre panelets tanker om forbud og omskjæring.

Lørdag kveld er det finale i Melodi Grand Prix, og det er vi også innom i denne episoden.

