«Jeg klarer ikke jobbe enda mer for å dekke alle disse utgiftene»

Saken oppdateres.

Det var VG som først fortalte at DDE-vokalisten nå har tatt spranget fra Ap til Høyre. I en epost til avisen skrev namsosingen om sin «bekymring for fagbevegelsens detaljstyring» av Ap i enkeltsaker.

Etter å ha vært mangeårig Ap-medlem, og flere ganger underholdt på Aps landsmøter i Folkets hus, fikk Brøndbo nok av både Ap og fagbevegelsen.

I dette intervjuet med Adresseavisen forteller han hvorfor, og tar et oppgjør med det han mener er for gode velferdsordninger - og Aps tette bånd til fagbevegelsen. Pensjonsordningen og foreldrepermisjonsordningen er noe av det han stiller kritiske spørsmål til.

- For mye penger på drift

Adresseavisen når Bjarne Brøndbo på telefonen i det han gjør seg klar for å delta på et arrangement sammen med statsminister Erna Solberg på Gardermoen.

- Det er et slags kick-off-arrangement for valgkampen tror jeg. Jeg kommer ikke til å delta aktivt i valgkampen altså, ingen taler eller noe, men dersom det passer seg kommer jeg til å si hva jeg mener om ting jeg synes er viktige, forklarer Brøndbo.

- Du har lenge vært medlem av Ap. Hva var det som gjorde at du meldte deg inn i Høyre?

- Jeg har vært sporadisk medlem av Ap i mange år, det er ikke alltid jeg har hatt et bevisst forhold til det. Men det er jo en endring at jeg velger å skifte leir, da.

- Hvorfor akkurat nå?

- Jeg har en bekymring for at dette landet bruker for mye penger på å drifte oss alle sammen. Det er mye snakk om pensjonsbobla, og om vi burde spare mer penger til barn og barnebarn. Vi har kommet til et punkt der vi må se om noen av rettighetene bør reverseres. Skal det virkelig være slik at vi har ordninger som oppfordrer folk til å slutte å jobbe når de er 58 år, slik de gjør i politiet og Forsvaret? Der har de meget gode pensjonsavtaler. De kan slutte i jobbe og likevel tjene penger på å kjøre taxi og busss. Vi har mange eksempler, sier Brøndbo og utdyper:

- For eksempel kan man slutte i Forsvaret. Så, over helga, kan man takke ja til å jobbe for et privat selskap og tjene gode penger på det. Det er ikke sikkert at dette er en god løsning, mener Brøndbo.

Allerede i starten av februar skrev han en kronikk der han tok et oppgjør med ordninger i velferdstaten han synes er for gode. Den gangen møtte han til dels sterke reaksjoner, blant annet fra NAV og Mental helse.

Vil ha karensdager

Brøndbo mener forbindelsen mellom Ap og fagbevegelsen er for tett i dag, og at dagens middelklasse i Norge ikke har det noe dårlig.

- Naboene mine er vanlige lønnsmottakere. De bor i enebolig, har to biler, hytte og stor campingvogn, de har kanskje hytte i Syden også. Det er ikke slik at arbeidsgiverne utnytter dem, de er tvert imot bevisste på rettighetene til lønnsmottakerne. Likevel kjemper fagbevegelsen for stadig bedre rettigheter, kanskje har vi kommet til et punkt da dette ikke trengs lenger. Og Ap har ikke gjort noe for å stoppe det, da er Høyre bedre, mener Brøndo.

Han synes for eksempel at dersom man føler seg litt «smådårlig» en dag, har de fleste råd til å betale en fraværsdag på jobben sjøl.

- Jeg er for karensdager. Dersom normalt friske folk er litt snufsete en dag, kan de betale det sjøl dersom de vil være hjemme. Men dette gjelder for dem som er normalt friske altså, de med kroniske sykdommer har behov for nettverk og lignende rundt seg.

- Fagbevegelsen må gå i seg sjøl

- Du mener Ap må frigjøre seg fra fagbevegelsen?

- Ja, som arbeidsgiver er jeg også opptatt av tariffavtalen vi i Norsk Industri har med Fellesforbundet. Tanken om at Fellesforbundet skulle være en motstander er helt fremmed for meg. Alt vi gjør, gjør vi for å trygge arbeidsplassene våre. Likevel føler jeg nesten av vi blir mistenkeliggjort. Fagbevegelsen bør gå i seg sjøl. Vi har kommet til et punkt ser den må se på hvilken rolle den skal ha og hva slags samfunnsansvar den skal ta. Skal vi ha sekstimersdag for enhver pris? Kanskje for noen, men ikke for alle.

Bestemte seg på fjellet

Brøndbo forteller at det var i vinterferien, da han var på fjellet, at han bestemte seg for å forlate Ap. Så, for et par måneder siden, gikk han inn på Høyrse nettsider og fylte ut et innmeldingsskjema.

- Jeg leste Aps valgprogram når det ble offentliggjort. Da ble jeg provosert og frustrert. De skulle gå ut døra og fortelle pressen hva de skulle gå til valg på. De skulle øke skattene med 15 milliarder. Jeg har selv en bedrift, jeg jobber veldig mye og jeg tenkte: Hvordan skal jeg klare å jobbe så mye at jeg kan bidra til en slik skatteøkning? Jeg betalte 1,8 millioner i skatt i fjor, og det er i og for seg greit. Men: Jeg klarer ikke jobbe enda mer for å dekke alle disse utgiftene. Jeg mistet motet.

Ende opp som Hellas?

I eposten Brødbo skrev til VG, sier han at han har litt dårlig samvittighet for Jens Stoltenberg.

- Jeg har ikke snakket med han. Han er jo NATOs generalsekretær, det er ikke bare å ringe han. Jeg har dårlig samvittighet for mange egentlig. Jeg håper Norge er raust og ser at jeg har gode begrunnelser. Jeg kunne også gitt blanke blaffen uten å ta den ubehagelige diskusjonen. Men dersom vi forsetter denne utgiftsspiralen, ender vi kanskje opp som Hellas eller Portugal til slutt.

- Men Norge er et velferdssamfunn, med velferdsgoder som er opparbeidet gjennom mange år. Det er krevende å fjerne dem?

- Det blir som når en bedrift innfører en bonusordning og etter et par år ser at de må bort. Da blir det reaksjoner selvfølgelig. Men dersom ledelsen vurderer det slik at det er nødvendig, så er det den riktige tingen å gjøre, sier Brødbo, som innrømmer at han kaster ut en brannfakkel.

- Noen av velferdsgodene våre er for gode?

- Jeg kjenner ikke det politiske systemet så godt. Men jeg og Lise møtte for eksempel et par i starten av 60-årene, de var «fit», brune og gikk langs ei strand et sted i verden. De var førtidspensjonert. Det offentlige skal betale for dem til de blir 90 år. Vi kan ikke la friske folk la være å gjøre det de er gode til på den måten, regnestykket kommer ikke til å gå opp.

- Ap i tvangstrøye

- Mener du nordmenn er bortskjemte?

- Jeg vil ikke si det, men ungdom bør lære seg at det gjør en forskjell om du er på jobb eller ikke. Et foreldrepar i dag får ti sykedager hver for hvert barn, det blir tyve dager i løpet av ett år. I tillegg får mor nesten ett års fødselspermisjon og far får ti uker, ett år til sammen. I tillegg kommer selvfølgelig ferier. Det er mulig det er rett, men jeg hadde ikke slike muligheter – og ikke faren min heller. Jeg mener vi må se på alle slike ordninger, og ta bort dem som ikke går utover over de svakeste. Vi kan ta bort noen goder som går til vanlige, friske folk. Men jeg skjønner jo at det er en forferdelig vanskelig ting å få til, innrømmer Brøndo.

