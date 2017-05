Ampert på Marinen i natt

Mistenkt for innbrudd på Saupstad og Heimdal

- Vi har skapt et dansesentrum på bygda!

Søndag kan du sjekke inn her med ny app

Mistenkt for innbrudd på Saupstad og Heimdal

Advokatbrev hevder å dokumentere at Trump ikke har russlandsforbindelser

- Vi har skapt et dansesentrum på bygda!

Søndag kan du sjekke inn her med ny app

Saken oppdateres.

- Vi fikk inn mange meldinger fra Marinen på fredagskvelden, om at det var slagsmål som var igang og om flere krangler, og om at det var like før det brøt ut flere slagsmål. Da hadde vi en periode flere politipatruljer der, og dette bandt opp en del ressurser fra oss, sier operasjonsleder Ebbe Kimo hos politiet i Trøndelag.

Noen slagsmål skal ha blitt avsluttet før de blusset opp, ifølge operasjonslederen.

- Det har gått relativt greit i natt, og ingen av disse hendelsene fikk eskalere til noe større. Men vi har fått meldinger om at det befinner seg mindreårige på 14 år i midtbyen og på Marinen.

Hold mindreårige hjemme

Operasjonsleder Kimo oppfordrer foreldre med mindreårige barn, til å holde de hjemme fra disse områdene på kvelds- og nattestid.

- Har de ikke ærend i byen, så har de ingenting her å gjøre i disse dagene. Vi tror det kommer folk med både de beste hensikter til Marinen, men også de som kommer dit for å lete opp og starte slagsmål. Da kan man i verste fall gå hjem igjen med et par tenner mindre, sier operasjonsleder Kimo.

Spyttet og hoppet på politibil

Fra Marinen ble en person innbragt etter kvelden og natta. Vedkommende skal ha spyttet og hoppet på en politibil og oppført seg rabiat.

Også på Dolmøya var det bråk blant russen i natt. Politiet meldte klokka 00.16 på Twitter at noen sloss, og de dro til stedet med en patrulje. En person skal ha blitt bitt i øret.

Melding om bråk blant russen på Dolmøya. Noen sloss og en person har blitt bitt. Patrulje til stedet. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) 12. mai 2017