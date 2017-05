Håper sommerjobben gir dem en fot innenfor arbeidslivet

Saken oppdateres.

Trondheim: – Dere må oppsøke samtaler hvor dere utfordrer dere selv i norsk språk. Husk at en av grunnen til at dere skal jobbe her, er at dere skal bli bedre i norsk, oppmuntrer HR-sjef Janne Langø ved Radisson Blue Royal Garden.

Hun orienterer en gruppe på åtte ungdommer fra Afghanistan og Eritrea, som alle har fått fire ukers sommerjobb ved hotellet gjennom det kommunale prosjektet Sommerpraksis.

Fot innenfor arbeidslivet

De er alle bosatte ungdommer, som har oppholdstillatelse i Norge. De er stort sett i alderen fra 16 til 18 år, og går på skole.

- Jeg er glad for at jeg har noe å gjøre i sommer. Det gjør at ferien går raskere, sier Merhawi (18) fra Eritrea.

Han har lyst til å lære mer om hvordan nordmenn lever og jobber.

- Jeg håper å komme i kontakt med mange mennesker her, sier Merhawi, som skal jobbe som frokostservitør.

LES OGSÅ: Gir fortvilet arbeidssøker intervjumulighet og tips til jobb

Han vet ennå ikke hvilket yrke han ønsker å satse på i fremtiden, kun at han vil jobbe med mennesker.

Atiq skal også jobbe som frokostservitør. Han har tidligere søkt på flere ekstrajobber uten å få napp. Derfor er han veldig glad for hjelpen han har fått av prosjektet Sommerpraksis.

- Vi har fått god oppfølging, sier han.

Opplevelsen av å jobbe på et hotell med høy standard og med mange gjester, er noe har virkelig ser frem til.

80 i jobb

Prosjektet Sommerpraksis har tiårs jubileum i år. I sommer har de sikret sommerjobb til hele 80 ungdommer. Det er et foreløpig toppår.

- Vi ønsker å gi våre ungdommer muligheten til arbeidstrening og praksis erfaring, samt gi dem en smakebit av den norske arbeidshverdagen, sier miljøterapeut Mari Romundstad Moen.

Hun jobber ved EM Basen, som ligger under Omsorgsenhenten for barn og unge i Trondheim kommune.

- Noen få av ungdommene har jobbpraksis fra før, men for de fleste er dette første arbeidsfaring, sier hun.

Moen er glad for at så mange bedrifter er positive til å la flyktningbarn få prøve seg i deres bedrift.

Vanskelig uten nettverk

HR-sjef Janne Langø ved Royal Garden var ikke i tvil om at hun skulle si ja da hun ble kontaktet.

- Dette er en gruppe ungdommer som ikke har foreldre eller andre slektninger, som kan legge inn et godt ord for dem.

Hvor avgjørende det er å ha kontakter, vet hun selv mye om.

- De første to jobbene jeg fikk var gjennom nettverket til faren min, forteller Langø.

LES HER: Emilie er én av tusen som vil ha sommerjobb på et hurtigruteskip

Hun har derfor stor forståelse for at det kan være vanskelig å få en fot innenfor arbeidslivet.

Langø gir de forventningsfulle ungdommene en innføring i hotellets daglige drift, samt hvilke oppgaver de vil få i løpet av sommeren. De skal alle jobbe med servering av frokost, noen som servitører, mens andre skal stå i oppvasken.

- Det er viktig at dere i tillegg blir kjent med tilbudet til hotellet, fordi dere kan få spørsmål om alt mulig fra gjestene, som hvor treningsrommet er, eller om vi fortsatt har basseng, sier Langø.

Åpent blikk

På Royal Garden er det ikke bare norsk som er arbeidsspråket.

- Vi har turister fra hele verden. Også blant de ansatte finnes det mange ulike nasjonaliteter. De fleste turistene snakker engelsk. Det finnes også enkelte ansatte som kun snakker engelsk, sier hun.

Ungdommene fra sommerpraksis kommer i tillegg til den faste bemanningen. Det gir dem litt ekstra tid til å sette seg inn i arbeidsoppgavene.

- De kan ta seg god tid til å snakke med gjestene, og det er viktig at de spør hvis det er noe de lurer på.

Så du denne?: Han skrev i Adresseavisen om å søke jobber, men å ikke få dem. Etter at innlegget hans sto på trykk, har flere potensielle arbeidsgivere tatt kontakt

HR-sjefen er hele tiden på jakt etter kandidater til ekstrajobber ved hotellet.

- Vi er 70 fast ansatte, og har rundt 30 vikarer. Å få testet kandidater på forhånd er nyttig for oss. Jeg ser etter et åpent blikk, og om de liker å yte service til andre, sier Langø.

Erfaring viktigere enn lønn

Ungdommene får utbetalt 6000 kroner for fire ukers arbeid.

- Det er nok ikke bare lønna, men erfaringen som er viktig, sier Moen.