Saken oppdateres.

Lørdag klokken 10.10 meldte politiet at en person er blitt knivstukket, på Sverresborg. Mannen er ikke alvorlig skadet, men har fått et kutt i hodet, som er sydd. Klokken kvart på 11 søndag formiddag skriver politiet at de har pågrepet en antatt gjerningsperson.

Operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt bekrefter overfor Adresseavisen at kvinnen som er antatt gjerningsperson, nå skal avhøres.