- Flybombe funnet på Lade

Saken oppdateres.

Klokken 12.25 fikk politiet i Trøndelag melding om at det er funnet et granat i forbindelse med gravearbeid på Lade. Klokken 13.40 melder politiet på Twitter at det er en flybombe som er funnet.

- Vi er på stedet og har sperret av området som følge av dette, sier operasjonsleder Astrid Metlid ved Trøndelag politidistrikt.

Også fredag ettermiddag ble det funnet en bombe i samme område.

- Det er samme firma som nå har funnet granaten. Det er standard rutine for oss å sikre stedet, samt varsle Forsvaret, sier Metlid.

På fredag kom Forsvarets bombegruppe til Lade og hentet det som trolig var en tysk flybombe.

- Bomben inneholder trolig 25 kilo TNT, sa operasjonsleder Bernt Tiller, og opplyste videre at den ble funnet på stedet hvor det nå bygges en ny bydel mellom City Lade og det nedlagte smelteverket Fesil på Lilleby.

Litt før klokka 18.00 fredag konkluderte Forsvaret med at bomben var stabil, slik at den kunne fraktes til Leksdal skytefelt i Stjørdal for å bli uskadeliggjort der.