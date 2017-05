Helt ferske arkitekter vant konkurransen om campus

Fortviler over at kommunen vil bygge boliger på lekeplassen

Bare en av fire er godkjente arkitekter. De andre tre har levert masteroppgaven sin, men ikke fått den godkjent ennå. Den aller siste leverte fredag.

Alle fire i det nyetablerte arkitektkontoret har studert arkitektur ved NTNU, og de bor i Trondheim. Kontornavnet Koht (ekstern lenke) er en forkortelse for de fire stedene de fire arkitektene kommer fra: Kristiansand, Oslo, Haugesund og Tønsberg.

Vinnerforslaget til hvordan universitetsområdet til NTNU skal bli, heter Veien videre. De foreslår å bygge i Hesthagen, parkeringsplassen ved Handelshøyskolen. I tillegg foreslår de å bygge på selve Gløshaugen-platået, og i parken langs Klæbuveien. De foreslår å bygge smale lamellbygninger i hele lengden av parken fra Hesthagen til krysset Klæbuveien – Christian Falsens gate.

Les mer om vinnerutkastet her (ekstern lenke)

Knytter NTNU til byen

- Det er dette forslaget som best svarer opp de to kriteriene i konkurransen om å være urban og samtidig samle NTNU, sier juryleder Karolina Ganhammar som er universitetsarkitekt ved Linköping universitet. Hun trekker fram at forslaget er urbant og knytter NTNU til byen. I tillegg setter hun og juryen pris på at forslaget har tydelige innganger til NTNU både fra sør og nord.

- Det er litt overveldende, en spesiell følelse. Vi er utrolig glade, sier de fire etter pressekonferansen mandag der det ble kjent hvem som vant konkurransen. Selv fikk de vite det fredag.

Nå skriver de avtale med NTNU for å jobbe videre med utkastet. Bygging i parken blir en av de største utfordringene framover. Prosjektleder for campusutviklingen ved NTNU, Merete Kvidal, sier at de nå tar hensyn til politikernes ønsker om å la parken være park og skal finne ut hvordan vinnerutkastet kan forenes med politikernes ønske om ikke å bygge i parken. Før sommeren skal et nytt forslag være ferdig.

Heftige dager

Det har vært heftige dager for Christopher Wilkens i Koht arkitekter. Natt til fredag jobbet han hele natten for å gjøre ferdig masteroppgaven sin i arkiketur og levere den. Senere fredag fikk han vite at de er vinnere av NTNU-konkurransen om hvordan det nye universitetsområdet skal se ut.

Han er den siste som leverte inn sin diplomoppgave. Men bare en av de fire i det ferske kontoret har fått godkjent oppgaven sin ennå og kan kalle seg sivilarkitekt. Anders Bjørneseth var den første av de fire som gjorde seg ferdig med arkitekturstudiene sine. Han leverte oppgaven sin før jul og i midten av januar leverte de sitt forslag til idékonkurransen.

Skeptiske til bygging i parken

De forteller at de har vært skeptiske til å bygge i parken. Som NTNU-studenter er de godt kjent og har brukt parken mye.

- Vi har lagt bygningene langs Klæbuveien for å gjøre den til en urban bygate inntil parken, sier en av de fire, Kenneth Lønning. De forteller at de har spekulert en del på hvordan det kunne gjøres.

- Gløshaugen framstår lukket i dag. Med forslaget vårt håper vi å lage et utstillingsvindu mot gaten, sier de fire vinnerne.

De tror alle er åpne for å se hva som er mulig når det gjelder hvordan det kan bygges i parken.

- Konkurransen viser at vi har kunnskapen som skal til selv om vi er ferske arkitekter, sier Jonas Kverneland.

Nå starter Koht arkitekter på « Veien videre » sammen med NTNU og Trondheim kommune.

Her kan du lese mer om planleggingen av nytt campus når NTNU samler aktiviteten sin rundt Gløshaugen og legger ned på Dragvoll.