Problemer med nett- og mobilbank for Sparebank1 SMN

Saken oppdateres.

- Side 09.45 har mobil- og nettbank vært utilgjengelig for privatkundene våre. Det er en feil hos Evry som leverer tjenesten til oss. De jobber nå for fullt med å finne feilen og løse problemet. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre kunder, sier kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i Sparebank 1 SMN.

Han vet ikke hvor lang tid det vil ta før nettbanken er oppe og går igjen.

- Dette har ingen sammenheng med dataviruset som har herjet rundt om i verden de siste dagene, sier Tronstad.