Fortviler over at kommunen vil bygge boliger på lekeplassen

Mistenkt for innbrudd på Saupstad og Heimdal

- Skal det virkelig være slik at vi har ordninger som oppfordrer folk til å slutte å jobbe når de er 58 år?

Kvinne pågrepet etter at mann ble knivstukket

Fortviler over at kommunen vil bygge boliger på lekeplassen

Fortviler over at kommunen vil bygge boliger på lekeplassen

Saken oppdateres.

En mann i 20-årene ble anmeldt etter å ha kommet med verbale trusler mot politiet i Trondheim natt til mandag.

- Det var uoverenstemmelser utenfor et av byens utesteder klokka 1.45 i natt. Flere politipatruljer rykket ut og flere personer oppførte seg agressivt. To personer ble innbragt, hvorav den ene blir anmeldt for å ha truet med å skalle ned en politimann, forteller operasjonsleder Kirsten Bergstrøm ved Trøndelag politidistrikt.